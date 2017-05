Decepcionante actuación de New York City FC en el regreso de Andrea Pirlo como titular

SANDY, UT -- New York City FC simplemente no estuvo a la altura del partido que le presentó Real Salt Lake. Pese a haberse puesto en ventaja en el marcador en el cuarto minuto de juego -gracias a un gol de Sean Okoli- el conjunto celeste dejó ir un encuentro que sobre el papel se presentaba como una buena ocasión para quedarse con los tres puntos y que terminó por perder por 2-1.

El equipo de ‘la Gran Manzana’ presentó una alineación alternativa, en la que se practicaron varias modificaciones con respecto al que es, en teoría, su XI titular. Entre esos cambios figuró el regreso de Andrea Pirlo al primer equipo, además de la suplencia de David Villa y Jack Harrison.



“La derrota es mía”, dijo tras el encuentro el entrenador Patrick Vieira. “Soy el responsable por el resultado porque la selección de jugadores no fue lo suficientemente buena como para competir contra Real Salt Lake”.

“Después del gol de Ugo [Sean Okoli] no jugamos bien, y eso es inaceptable”, añadió Vieira, con visibles muestras de disgusto.

Uno de los dos futbolistas de NYCFC que atendieron a la prensa tras la derrota por 2-1 fue el volante finlandés Alexander Ring, probablemente el mejor elemento de la escuadra azul cielo en el partido disputado en el Rio Tinto Stadium. El europeo no encontró respuesta o explicación al mal juego de su club.



“Sentí que no tuvimos esa superioridad que habitualmente tenemos”, agregó Ring. “Después del 1-0 tuvimos buenas oportunidades, pero eso no alcanza para nosotros”, expresó. “Quizás sea una cuestión mental ¿Somos capaces de sobreponernos y volver a estar en el partido, o nos dejamos estar?”, se preguntó. “Esto es muy decepcionante, dejamos escapar el partido de una manera muy sencilla”, concluyó.

‘Decepción’ es la palabra que dominará la mayoría de los análisis de lo hecho por New York City FC en las afueras de Salt Lake City. Pirlo no pudo reivindicarse en su ‘reestreno’ en el conjunto titular y su pobre actuación no hizo más que confirmar que -a la distancia- el joven volante venezolano Yangel Herrera merece ser el titular.



Otros no habituales titulares -el panameño Miguel Camargo, el lateral R.J. Allen o el central Frédéric Brillant- demostraron que en este momento no están para destronar a ninguno de los nombres establecidos.

La semana comenzó con el empate 1-1 ante FC Dallas, y se extendió al encuentro de mitad de semana ante Real Salt Lake. El próximo domingo NYCFC se enfrentará como visitante a Orlando City (7 pm ET, FOX Deportes). Los titulares del equipo azul celeste buscarán imponerse a ‘los Leones’ para no perder pisada de los conjuntos que lideran la Conferencia Este.