David Villa sigue acumulando premios; ahora es reconocido como Futbolista del Año 2016

David Villa fue reconocido como el Mejor Jugador de la MLS en la vigésimo quinta entrega anual de los premios ESPYS de la cadena ESPN.

El delantero español, que recibió el premio como el Jugador Más Valioso de la MLS en 2016, superó en la noche del miércoles a compañeros de profesión como Andre Blake, Stefan Frei, Matt Hedges y Bradley Wright-Phillips. 'El Guaje' había recibido la nominación para los ESPYS tras marcar el año pasado los 23 goles que ayudaron a New York City FC a clasificar por primera vez en la historia a los Playoffs de la MLS.



Villa sigue en carrera para repetir una gran actuación en la temporada 2017, en la que ya lleva marcados 12 tantos para el equipo celeste, que ocupa en este momento la tercera plaza de la Conferencia Este.

"Estoy muy feliz y orgulloso por haber recibido este premio en nombre de todos mis compañeros y entrenadores, que me ayudan cada día a anotar goles y ganar partidos con NYCFC", expresó el capitán en declaraciones que reproduce la web oficial del club.



I am honored to receive this award. Thank you to all the fans who voted for me. #ESPYS https://t.co/kjTY66zjJ7

— David Villa (@Guaje7Villa) July 13, 2017