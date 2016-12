David Villa: "Quienes hablan mal de la MLS es porque nunca han visto un partido"

El delantero de New York City FC aseguró además que en su actual club hay mucha más presión que en otros lugares donde ha jugado.

David Villa ha ganado la Copa Mundial, un par de Eurocopas, tres títulos de LaLiga, y es el actual Jugador Más Valioso de la MLS. A pesar de sus logros en su natal España, 'El Guaje' considera que con New York City FC en la MLS tiene mayor presión que en sus equipos anteriores.

Villa se convirtió en el primer fichaje en la historia de NYCFC en junio de 2014, llegando proveniente del Atlético Madrid. Con 35 años de edad, el legendario delantero español ha tenido un gran periplo en la MLS, anotando 18 goles en 2015, y otros 23 en la temporada 2016, que llevó por primera vez a su equipo a los Playoffs de la MLS.

"Hay mucha presión. Aquí mucho más que en cualquier otro lugar donde fui jugador, Soy capitán", indicó Villa en una entrevista publicada por Uproxx el jueves. "Al mismo tiempo, hay mucha presión, y estoy muy orgulloso de que NYCFC me haya escogido como su primer jugador".

Villa aseguró además que quienes tienen una antipática visión de la calidad de la MLS están equivocados.

"La gente a veces tiene opiniones que son repugnantes", agregó. "Lo he dicho antes, si la gente viene aquí y ve partidos durante un mes, tres o cuatro partidos, es imposible tener esa opinión de la liga. Quienes hablan mal de la MLS es porque nunca han visto un partido. Sus opiniones no son importantes para los que estamos ayudando a crecer esta liga, porque esas opiniones no son ciertas".



