David Villa nombrado Jugador de la Semana por la Fecha 16 tras llegar a 50 goles con NYCFC

Era solo cuestión de tiempo para que David Villa llegara a su marca de 50 goles como jugador de New York City FC. El estelar español no solamente llegó a 50, sino también marcó un gol más para darle un triunfo de 2-1 a su club ante los Seattle Sounders el sábado.



Por sus esfuerzos, ‘El Guaje’ fue reconocido como el Jugador de la Semana por la Fecha 16 por parte de la Asociación de Reporteros de Norteamérica (NASL por sus siglas en inglés) el martes.



Villa, quien con su doblete llegó a 13 partidos con NYCFC en donde ha anotado más de un gol, se encuentra en la segunda posición en la tabla de goleo con 10 goles. Por su parte, New York City FC, tras sumar su segundo triunfo al hilo, se mantiene en la tercera posición de la Conferencia del Este con 27 puntos.

El atacante español inició la remontada de su club ante los Sounders en el minuto 52, cuando empató el encuentro tras un lanzamiento de pena máxima, marcando así su gol número 50 con el club neoyorquino.



Villa anotaría el gol del triunfo al minuto 77 luego de que Jack Harrison lo encontrara dentro del área con un centro, el cual el español definiría en el aire de primera intención.



New York City FC ahora se prepara para enfrentar a su rival de ciudad, New York Red Bulls, en lo que será una emocionante jornada de clásicos de la MLS. El encuentro en el Red Bull Arena iniciará a partir de la 1:30 p.m. ET.