David Villa: "No sabía si había sido gol o no porque el estadio se quedó en silencio"

CHESTER, PA - "¿Entró o no entró?". Esa fue la primera pregunta que David Villa se hizo tras disparar una evenenada volea desde la mitad de la cancha hacia el arco de Philadelphia Union en el último minuto de juego. "No sabía si había sido gol al principio, porque el estadio se quedó en silencio", confesó 'el Guaje' tras la victoria de New York City FC frente a Philadelphia Union. "Desde donde estaba en la cancha no podía ver bien si había entrado el balón. Luego ya me di cuenta y reaccioné, pero al principio no sabía demasiado bien".



Con ese pelotazo 'el Guaje' aseguró los 3 puntos para NYCFC frente al Union, en un partido que finalizó con una victoria pos 2-0 ante el conjunto dirigido por Jim Curtin. "Fue un gol muy importante", remarcó Patrick Vieira, entrenador de la escuadra celeste. "Por supuesto, fue uno de los mejores goles que he visto".



Una apreciación compartida con el volante Andrea Pirlo. "Esto es increíble", señaló el jugador franquicia italiano. "Ahora es el mejor gol en la historia de New York City", valoró.

"Todo el mundo me felicitó", comentó el atacante español. "Estamos felices porque el gol es bueno para el equipo. Queríamos ganar el partido; estábamos 1-0, y el otro equipo podía empatar. Por suerte con ese gol nos quedamos con los tres puntos".



El asturiano asegura que no es la primera vez que consigue hacer un gol de larga distancia. "Anteriormente había hecho uno similar", confesó Villa en el vestuario visitante del Talen Energy Stadium. "En esa ocasión no fue de volea, sino desde el suelo. Creo que también fue desde unos 50 metros, jugando para el Valencia y contra el Deportivo La Coruña".

El dominio del equipo neoyorquino sobre el Union fue amplio en el segundo tiempo, aunque en el comienzo del compromiso los locales complicaron un poco las cosas. "Sí es verdad que en la primera parte estuvimos más atrás, pero realmente no sufrimos tantas ocasiones claras", concedió el capitán. "Teníamos más o menos controlado el partido. Nosotros éramos los que creabamos las ocasiones cuando salíamos a la contra".



"En el segundo tiempo sabíamos que Philadelphia quizás iba a pagar un poco el esfuerzo", explicó Villa sobre el cambio de dirección del partido en el complemento. "Sabíamos que íbamos a tener nuestras ocasiones otra vez y podíamos quedarnos con el control del juego, y así fue".

"Dimos un paso adelante, ganamos metros dentro del campo. Seguimos jugando de la misma manera que antes, pero nos paramos 20 metros más adelante, y ahí el equipo se siente muy cómodo", resumió el campeón del mundo con la selección de España. "Tarde o temprano iba a llegar el gol. Sufrimos por el resultado porque no conseguíamos acertar en nuestras ocasiones, pero tuvimos oportunidades de sobra para ganar el partido".



"La presión alta del rival siempre te hace tener más riesgos para jugar desde atrás, pero nosotros no cambiamos nuestra forma de ser", prosiguió Villa. "Sabíamos que Philadelphia no podría presionarnos durante 90 minutos. Nosotros estábamos esperando eso, que tarde o temprano se vinieran un poco abajo en lo físico".

New York City FC consiguió su primer triunfo como visitante en 2017, tras perder en las salidas ante Orlando City y D.C. United. "Si queremos estar arriba hay que ganar fuera de casa", resumió 'el Guaje'. "Lo más importante es hacer fuerte tu campo y sacar los puntos que se juegan en casa. Pero también necesitas ganar afuera, porque en esta liga todo el mundo puntúa, y más si es contra un rival de tu Conferencia, como es Philadelphia".



