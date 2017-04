David Villa, la estrella de la MLS que sueña con goles antes de jugar cada partido

"Casi siempre sueño con goles antes de los partidos. Y no me ocurrió una vez o dos. Me pasó muchas veces, porque sueño muchísimas veces con fútbol". Confesión reveladora de alguien que sabe mucho de la materia, como es David Villa, capitán de New York City FC y MVP de la temporada 2016 de la MLS.

La confesión del campeón del mundo español se produjo en el marco de una entrevista que concedió a CNN en Español. 'El Guaje' es una de las caras visibles de una campaña que busca acercar la tecnología a niños de pocos recursos. "En el mundo en el que vivimos la tecnología está en todos lados, en todos los trabajos posibles", explicó el goleador del conjunto celeste. "Muchos niños no pueden acceder a esa tecnología y tiene mucho más difícil estudiar su oficio, su carrera para el futuro", agregó.



La tecnología es un factor que ya está íntimamente vinculado con el fútbol. "Llevo 17 años como profesional y la evolución ha sido bestial con la entrada de la tecnología en el fútbol", valoró Villa. "El balón, la ropa de juego, las botas... Todo eso es importante, pero importa más todo lo que no se ve".

"Entrenar hoy en día y entrenar hace diez años son cosas completamente diferentes, porque ahora estás controlado por la tecnología", prosiguió el asturiano. "Sabes los esfuerzos que haces, los esfuerzos que puedes hacer. Sabes también el riesgo de lesiones que puedes tener, y obviamente es una ayuda bestial".



Villa es -sin dudas- una de las figuras más destacadas de la MLS y fue consultado sobre el proceso de evolución de la MLS. "Si quieres que la liga -o cualquier otra cosa en la vida- crezca necesitas encontrar elementos que la hagan mejor", comentó el jugador franquicia. "Quizás falta tiempo. Es una liga de 21 años. Si la comparas con torneos como los de Europa estamos con un déficit de como 70 años de trabajo. Pero ha crecido una barbaridad en los últimos años", expresó. "Es una liga muy joven pero ya tiene una repercusión enorme. Estoy convencido de que en el futuro la MLS será una de las mejores del mundo".

El futboista guarda agradecimiento a todos los equipos por los que ha pasado, y es un convencido en el trabajo y el esfuerzo individual. "En el fútbol hay una parte que es talento, naces con él", explicó. "Pero la mayoría de las cosas importantes para conseguir tus sueños radica en mejorar día a día, en hacerlo mejor que tu compañero", recalcó. "Trabajar desde bien pequeño. No importa la edad que tengas, en este deporte tienes siempre algo por aprender".



Villa asegura que no ha tenido un ídolo futbolístico en su niñez o adolescencia, aunque sí sintió una profunda admiración por Luis Enrique, exfutbolista y actual entrenador de FC Barcelona. "Siempre me he fijado mucho en él. Lo tenía como mi ejemplo a seguir", comentó la figura de NYCFC. "Él, como yo, salió del Sporting de Gijón e hizo una gran carrera. Después de su paso por el Real Madrid fue al Barcelona. Por edad, yo disfruté mucho cuando el jugó para el FC Barcelona, así que de pequeño me hice aficionado del club", añadió. "Por su caracter y su forma de jugar al fútbol me sentía bastante identificado con él".

El único ídolo del goleador esté en su familia. "De niño quería ser como mi padre. Ser minero, hacer su trabajo", expresó el 7. "Ojalá Luca, mi niño pequeño, piense ahora como yo pensaba en ese momento".



