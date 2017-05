David Villa extiende su contrato con NYCFC y la rueda de prensa es ante un grupo de niños

El Guaje, apodo que significa niño, no estuvo con los grandes medios sino con pequeños de una escuela de El Bronx que le hicieron preguntas por más de 15 minutos.

Por John E. Rojas - @jrojasa75

David Villa y el New York City FC anunciaron que el delantero español renovó su contrato por un año más, confirmando su estadía en MLS por lo menos hasta diciembre de 2018. Y en lugar de hacer un acto pomposo para comunicar la firma, el ‘Guaje’ visitó una escuela en el Sur de El Bronx.

Allí, frente a un animado grupo de alumnos de la escuela pública 049 Willis Avenue, el Jugador más Valioso de MLS en 2016 respondió preguntas y cerró el anuncio jugando en un campo deportivo establecido por el mismo New York City FC para el beneficio de la comunidad educativa.

Los pequeños, levantaron en su gran mayoría la mano para cuestionar al capitán de New York City FC, sin miedo alguno por la prensa asistente o el presidente del equipo Jon Patricof.

Entre las preguntas más destacadas de los menores estuvieron:

¿Cuánto tiempo le tomó aprender inglés antes de llegar a Nueva York?



“Cuando llegué no sabía nada de inglés, tomé muchas clases con un profesor todos los días como por cuatro meses y después trato de aprender todos los días con la televisión, el cine y hablando en el camerino, con los entrenadores y la gente del club. Sinceramente me siento contento de que tres años casi de haber llegado puedo hablar algo de inglés”.

¿ Cuántos años tenía cuando empezó a jugar al fútbol?

“En mi mente siempre he estado desde 3 ó 4 años de edad siempre he estado pateando una pelota. Pero si hablamos de academia, empecé como a los 6 a 7 años. Hoy, afortunadamente los chicos pueden empezar más temprano”.

¿ Qué es o que más le gusta hacer cuando no está jugando fútbol?



“Disfruto mucho la ciudad cuando tengo días libres con mi familia. Tengo tres hijos y disfrutamos mucho de ir al Central Park”.

¿ Cuál fue su primer ídolo cuando estaba creciendo?

“Luis Enrique, ex jugador del Sporting de Gijón, Real Madrid y la mayor parte de su carrera en Barcelona. Es el entrenador de Barcelona ahora mismo y cuando yo crecía veía mucho sus juegos y trataba de aprender de él”.

¿Qué come los días de partido?

“Normalmente pasta o arroz. En ocasiones con atún, pollo o queso. Tomo jugo de naranja, agua. Lo más seguro es algo de pasta”.



Y al contrario de lo que sucediera en una rueda de prensa famosa con la llegada de un Campeón Mundial a MLS (léase Bastian Schweinsteiger), los pequeños no le preguntaron a David si NYCFC podría ser campeón mundial ahora que firmaba una extensión de contrato. Aunque sí le pidieron contar si él había sido campeón mundial, a lo que Villa respondió, “sí, una sola vez”.