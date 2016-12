¿David Villa de vuelta a Europa? Sampaoli bromea con la idea

El brillo de David Villa a lo largo de la temporada 2016 con New York City FC tiene a los medios europeos preguntándose si el atacante estaría de vuelta en España en los próximos meses. Con el Sevilla buscando un delantero, los rumores solo han crecido, aunque el director técnico del club lo ha manejado todo a manera de chiste.



En una charla con los medios, Jorge Sampaoli bromeó con la idea de traer de vuelta al Guaje, diciendo que no se le había ocurrido aproximar al jugador hasta que uno los periodistas lo preguntó.

“La verdad es que no se me ocurrió enlazarlo”, dijo Sampaoli. “Sé que Monchi y Villa están en Estados Unidos... Me da una idea, así que a ver si hacemos un acercamiento”.

Las preguntas de los medios radican en la visita de Ramón Rodríguez Verdejo, mejor conocido como Monchi, a Nueva York. Como actual gerente deportivo de Sevilla, Monchi tendría la oportunidad de indagar sobre la opción de repatriar a Villa, aunque parezca ser poco viable con el delantero a gusto en Nueva York.