David Villa celebró la victoria "con mucha personalidad" de NYCFC frente a Minnesota

BRONX, N.Y. -- El partido se complicó mucho más de lo esperado. Minnesota United sorprendió al ponerse en ventaja en el Yankee Stadium en los primeros minutos de juego y -casi en paralelo- New York City FC perdió al costarricense Rónald Matarrita por lesión.

Sin perder la calma, e inclinando paulatinamente la cancha sobre el área rival, la escuadra neoyorquina terminó imponiéndose al equipo en expansión con un marcador final de 3-1, con goles de Alexander Callens, Jack Harrison y David Villa.



David Villa se manda un jugadón con golazo incluido Univision Deportes Network 0 Compartir

“Mostramos mucha personalidad esta noche”, explicó ‘el Guaje’. “Estamos contentos con lo que hicimos, pasamos por un buen momento, pero en el fútbol todo puede cambiar día a día”.

Si bien quedó conforme con el resultado final el delantero español lamentó el hecho de que Minnesota United se adelantara en el marcador en el primer tiempo. “No me gusta remontar un partido. Me gusta que nosotros marquemos el primer gol. Pero esto es fútbol y el equipo exhibió mucho carácter”.



Alexander Callens aparece dentro del área y marca el empate del City Univision Deportes Network 0 Compartir

En sintonía con el asturiano estaba Callens, defensa central peruano en NYCFC. “Hoy ganamos por nuestra actitud, por la voluntad de imponernos que tenemos. Pero tenemos que mejorar, no podemos ir a remontar cada partido. Creo que nosotros siempre tenemos que ser los que nos adelantemos en el marcador”.

En medio de un apretadísimo calendario, el conjunto celeste viajará a comienzos de la próxima semana a Vancouver, donde el miércoles enfrentará a los Whitecaps, en un choque correspondiente a la jornada 19 de la temporada regular. Tras ese compromiso el equipo tendrá dos semanas sin partidos oficiales, debido a la disputa de la Copa Oro.

“Hay que tener cuidado”, advirtió Callens. “Porque de esas semanas de descanso siempre venimos muy relajados. Para mí es una semana peligrosa”, insistió. “Si fuera por mí volveríamos a jugar en cinco días. Preferiría no cortar, porque esta racha que tenemos a no es buena cortarla”.



Gran centro de Rodney Wallace, y mejor cabezazo de Jack Harrison para el 2-1 del City Univision Deportes Network 0 Compartir

Cuando la actividad en la liga se reanude llegarán los partidos frente a Toronto FC y Chicago Fire, los líderes de la Conferencia Este. “Tengo muchas ganas de enfrentarlos”, expresó el futbolista nacido en El Callao. “Son rivales que están haciendo las cosas bien, son buenos equipos”, valoró. “Quiero jugar contra ellos para ver dónde estamos. Para mí esos partidos deciden la liga. Porque son clubes que están arriba de nosotros, con diferencia de cuatro o cinco puntos. Sacando un buen resultado ante ellos esta liga se va a poner muy bonita”

Otra de las grandes figuras de New York City FC es el atacante inglés Jack Harrison, que con el del jueves por la noche ya suma ocho goles en la temporada regular. Con el triunfo ante Minnesota United el cuadro del barrio del Bronx suma cinco partidos consecutivos sumando de a tres puntos. “Estamos en una buena racha”, admitió el 11. “Creo que realmente nos estamos entendiendo bien como equipo en este momento. Nos conocemos mejor, tanto el cuerpo técnico como el equipo”.



El volante ofensivo considera que su juego ha mejorado sensiblemente esta temporada. “Me he tomado mucho más tiempo para revisar mi juego y ver qué podía hacer para mejorarlo y hacerlo más impredecible”, explicó. “Creo que lo estoy consiguiendo gracias a la ayuda de mis compañeros y el cuerpo técnico”.

Tras el partido del jueves el entrenador Patrick Vieira -que dio 15 minutos de juego a Andrea Pirlo en el final del encuentro- elogió el trabajo de Harrison y dijo no entender por qué el atacante no recibía una convocatoria de la selección Sub-21 de Inglaterra. “Me encantaría representar a mi país. Pero, ya saben, si ese interés no existe y más adelante soy capaz de obtener la ciudadanía estadounidense no me opondría a jugar aquí”.



