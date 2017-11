MLS

DaMarcus Beasley gana el Premio de Juego Limpio de la MLS

DaMarcus Beasley, defensor del Houston Dynamo, sumó un nuevo logro a su extenso palmarés este martes al recibir el Premio Juego Limpio 2017 de la MLS.

Seattle Sounders, por su parte, se llevó el galardón de Premio Juego Limpio de equipo.



Beasley, nombrado dos veces al Partido de las Estrellas de la MLS y una leyenda de la Selección de Estados Unidos, tuvo un promedio de 0,54 faltas cometidas por partido en un total de 24 encuentros (1.985 minutos) esta temporada - el registro más bajo de la liga.

Titular en 22 de esos partidos, el veteranísimo lateral izquierdo no recibió ni una tarjeta amarilla ni roja en toda la temporada. Beasley cometió la menor cantidad de faltas de una línea defensiva del Dynamo que tuvo la mejor marca en casa en la ConferencIa Oeste.



Jamir Hyka (San Jose Earthquakes) y Dave Romney (LA Galaxy) fueron los otros nominados al premio, que es seleccionado por la MLS en base a criterios objetivos como el menor número de faltas cometidas, tarjetas recibidas, partidos y minutos jugados al igual que evaluaciones subjetivas de conducta deportiva.



Mientras, Seattle se llevó el Premio al Juego Limpio en equipo por primera vez en sus 11 años de historia. El premio es elegido por la MLS a base de criterios objetivos como el menor número de faltas cometidas, tarjetas recibidas y evaluaciones subjetivas de conducta deportiva.

Ganadores del Premio Juego Limpio Individual

2017: DaMarcus Beasley – Houston Dynamo

2016: Keegan Rosenberry – Philadelphia Union

2015: Darlington Nagbe – Portland Timbers

2014: Michael Parkhurst – Columbus Crew SC

2013: Darlington Nagbe – Portland Timbers

2012: Logan Pause – Chicago Fire

2011: Sebastien Le Toux – Philadelphia Union

2010: Sebastien Le Toux – Philadelphia Union

2009: Steve Ralston – New England Revolution

2008: Michael Parkhurst – New England Revolution

2007: Michael Parkhurst – New England Revolution



2006: Chris Klein – Real Salt Lake

2005: Ronald Cerritos – San Jose Earthquakes

2004: Eddie Pope – MetroStars

2003: Brian McBride – Columbus Crew SC

2002: Mark Chung – Colorado Rapids

2001: Alex Pineda Chacon – Miami Fusion

2000: Steve Ralston – Tampa Bay Mutiny

1999: Steve Ralston – Tampa Bay Mutiny

1998: Thomas Dooley – Columbus Crew SC

1997: Mark Chung – Kansas City Wizards

Ganadores del Premio Juego Limpio en Equipo

2017: Seattle Sounders FC

2016: Columbus Crew SC

2015: Philadelphia Union

2014: Philadelphia Union

2013: LA Galaxy

2012: New England Revolution

2011: Portland Timbers

2010: San Jose Earthquakes

2009: Chicago Fire

2008: New England Revolution

2007: Columbus Crew SC

2006: Kansas City Wizards

2005: Kansas City Wizards