'Cubo' Torres y su robot son inspiración para pequeños futbolistas en Houston

El mexicano Erick ‘Cubo’ Torres lidera la tabla de goleadores de la MLS con seis anotaciones en igual número de partidos. Una muestra contundente de su regreso a las redes que despertó una nueva ola de elogios.

Y su impacto trasciende más allá de los estadios de la liga estadounidense, el resurgir de ‘Cubo’ y su tradicional celebración como un robot inspira a algunos en los campos juveniles de Houston.



Un padre de familia subió a su cuenta de Instagram un video con el gol y la celebración al estilo robot, tradicional de 'Cubo'. El post ha causado tanta sensación que el mismo Torres atendió el tema motivando y felicitando a su pequeño seguidor.



Qué crack!!🤖😂😂

What do they think about the goal and the celebration? amazing, right ?👌🏻🤖😂😂 (📹 Instagram @kevkirton) pic.twitter.com/x0l8UvVZqL

— Erick Torres. (@erickestefano15) April 9, 2017