'Cubo' Torres, a la par de Oribe Peralta y Chicharito como los goleadores mexicanos más prolíficos en 2017

En el actual semestre (enero-abril 2017), los máximos goleadores mexicanos en el mundo en ligas de primera división se limitan a tan solo dos futbolistas. Uno juega en la Liga MX, y el otro en la MLS.

Entre ellos no se encuentran los nombres de Raúl Jiménez, Carlos Vela, Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona, Marco Fabián o Hirving Lozano.

Considerando tanto a los denominados legionarios y a los que militan localmente en México, hay un empate de goleo entre Oribe Peralta del Club América mexicano y Erick ‘Cubo’ Torres del Houston Dynamo estadounidense, seguidos muy de cerca por Javier ‘Chicharito’ Hernández del Bayer Leverkusen alemán.



'Chicharito' no tiene una oferta formal para venir a la MLS /Univision Deportes Network 0 Compartir

El número mágico por el momento es el 7, ya que son siete los goles firmados por Oribe y Cubo en la respectiva liga en que participan. Mientras que Chicharito y Alan Pulido les pisan los talones con cinco.

Sin embargo, si establecemos como criterio de desempate entre estos rompe redes el promedio de gol por minutos jugados, el goleador del Dynamo tendría un valor agregado.

El semestre para Oribe comenzó a principios de enero, mientras que para Torres hasta principios de marzo; esto debido a los calendarios de las ligas en cuestión.

En las 15 fechas disputadas hasta ahora en el Clausura 2017 de la Liga MX, Peralta ha jugado en todas como titular. Ha jugado 10 de ellos en su totalidad y en cinco salió de cambio, acumulando un total de 1278 minutos. Es decir, tiene un promedio de gol cada 182.6 minutos, en termino simplista el equivalente a un gol cada dos partidos.



‘Cubo’ Torres y la vida después de Cruz Azul: “Más que un resurgir es una segunda oportunidad” /Univision Deportes Network 0 Compartir

En las ocho fechas hasta el momento en la temporada 2017 de la MLS, Houston Dynamo ha jugado siete partidos, y Torres jugó todos como titular. Cubo disputó tres de ellos durante los 90 minutos y salió de cambio en los otros cuatro, acumulando un total de 586 minutos. Es decir, tiene un promedio de gol cada 83.7 minutos, lo que equivale a poco más de un gol por partido.

Cabe señalar que Fabián tiene 7 goles con el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga y Carlos Vela igualmente tiene 7 goles con la Real Sociedad en La Liga en la actual campaña 2016-17, pero la mitad de esos goles fueron conseguidos por anotaciones realizadas en el semestre pasado, es decir de septiembre a diciembre del 2016.

Si tomamos en cuenta las palabras del seleccionador de México, Juan Carlos Osorio, con respecto a convocar a elementos que se encuentren en mejor momento, la cuestión ya no debería ser si convocara al Cubo durante el verano para disputar alguno de los dos torneos en puerta, sino a cual lo llevara y si lo tendrá entre la terna de delanteros de Copa Confederaciones o en la de Copa Oro.



No existe delantero mexicano en el mundo de una liga de primera división más prolífico, eficaz y productivo que el Cubo Torres en lo que va del 2017. Los delanteros se miden por goles (con marcadas excepciones, que no es el caso aquí) y los números no mienten.

COMPARACIÓN GOLES ENERO – ABRIL 2017 Cubo vs. Delanteros habitualmente considerados al Tri:

Erick Torres (Houston Dynamo) – 7 goles

Oribe Peralta (Club América) – 7 goles

Javier Hernández (Bayer Leverkusen) – 5 goles

Alan Pulido (Guadalajara) – 5 goles

Marco Fabián (Eintracht Frankfurt) – 4 goles

Carlos Vela (Real Sociedad) – 3 goles

Hirving Lozano (Pachuca) – 3 goles

Jesús Manuel Corona (Porto) – 2 goles

Giovani dos Santos (LA Galaxy) – 1 gol



publicidad



Raúl Jiménez (Benfica) – 0 goles