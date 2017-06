Crisis en Real Salt Lake forzará a los jugadores a “pelear como perros” por su posición, según DT

El receso por la fecha internacional no pudo haber llegado en un mejor momento para los jugadores de Real Salt Lake, quienes vivieron una embarazosa semana tras recibir 11 goles en dos partidos durante su visita al estado de Texas.

RSL cayó por 5-1 ante Houston Dynamo el miércoles pasado, forzando una disculpa a la afición por parte del director técnico Mike Petke. La disculpa no sirvió de mucho ya que el cuadro monarca caería nuevamente el sábado, esta vez por 6-1 ante FC Dallas.



“Fui muy claro con los muchachos”, dijo Petke luego de la derrota del sábado de cara al break internacional. “Vayan y disfruten, necesitan un tiempo. Van a pelear como perros por posiciones porque lo que están ofreciendo no es bueno. Individualmente, jugadores claves en posiciones claves – no estoy hablando de todos – pero he llegado a un punto donde no los puedo proteger a todos. Nunca había sido parte de algo así”.

La escuadra del club estaba debilitada debido a la ausencia de jugadores claves por compromisos internacionales, incluyendo las convocatorias de Nick Rimando (Estados Unidos) y Jefferson Savarino (Venezuela). Aun así, Petke no ofreció excusas.

“Mucho de lo que está pasando tiene que ver con jugadores que no aceptan sus responsabilidades”, dijo el DT, quien jugó en la MLS entre 1998 y 2010. “Yo jugué a este nivel y no fui un jugador fantástico, pero lo que si hacia era luchar como un perro, escuchar los objetivos y reconocer mi rol. Por alguna razón eso no está ocurriendo aquí”.



La derrota ante FC Dallas le mereció a Real Salt Lake el incómodo récord de ser el equipo de la MLS con mayores goles recibidos en una mitad en la historia de la liga, cayendo parcialmente por 5-0 en el primer tiempo.

“Estoy tratando de recordar el momento cuando estaba viendo el partido y ser parte de eso fue ridículo”, dijo Petke. “Es difícil jugar otra mitad así. ¿Qué dice uno tácticamente en esos momentos? ¿Qué puede cambiar uno? El daño ya estaba hecho”.