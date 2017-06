Costa Rica busca una victoria que le de tranquilidad y la acerque más al Mundial de 2018

Sin dudas, el empate 1-1 entre las selecciones de México y Estados Unidos del domingo fue el partido más atractivo de la sexta jornada del Hexagonal Final de la CONCACAF... Pero de ninguna manera cerró el programa de partidos de selecciones en la región. De hecho, esa fecha se completará el martes por la noche, cuando Costa RIca sea local frente a Trinidad y Tobago (10 pm ET) y Panamá reciba a Honduras (9:35 pm ET).

La selección costarricense -hasta ahora cómoda escolta de México en la eliminatoria- igualó sin goles la semana pasada ante Panamá y suma ya tres encuentros sin victorias. Los ticos tienen 8 puntos -la misma cantidad que Estados Unidos- aunque tienen un partido más en mano que les puede servir para acercarse más al objetivo de llegar a Rusia 2018.



De golpe -quizás de manera algo inesperada- el encuentro frente a Trinidad y Tobago se convirtió en una instancia bastante trascendente. Y de esa ocasión pueden ser importantes protagonistas los muchos internacionales costarricenses que actúan en la MLS. "Creo que no es negociable empatar o perder algún partido en casa", dijo a FutbolMLS.com Rónald Matarrita, lateral izquierdo de New York City FC, quien no vio minutos en el duelo ante la selección panameña. "Todas las selecciones van con sus mejores cartas y presentan un buen nivel. Estos son partidos de tú a tú y el que los vea mejor dentro y fuera de la cancha es quien va a sacar los puntos y clasificará al Mundial".

"Estamos en casa, sabemos que tenemos la obligación de ganar. La gente espera eso, nosotros también", manifestó el delantero de San Jose Earthquakes, quien entró como suplente frente a 'los Canaleros'. "Como jugadores vamos a trabajar para eso porque sabemos de lo cerca que estaríamos del Mundial si ganamos".



Marco Ureña ve a Costa Rica en el Mundial: "Si ganamos estos dos partidos, estaremos ahí"

Pese a cierta inquietud que se vive en Costa Rica los internacionales del país centroamericano confían en sus posibilidades de estar en la próxima Copa del Mundo. "Las opciones son muchas", señaló Ureña. "Estamos segundos en la tabla, y por jugar en casa las opciones son bastante grandes y fuertes".

“Contra Trinidad la única vía es ganar o ganar. Hay que levantar la cabeza”, añadió el volante Yeltsin Tejeda, en declaraciones que reproduce el periódico La Nación. "Va a ser definitivo", acentuó el seleccionador Óscar Ramírez. “Nos toca levantar la cabeza y afrontar de buena manera el partido ante Trinidad y Tobago”, concluyó un siempre competitivo Matarrita -que espera contar con una oportunidad frente al conjunto nacional caribeño- de acuerdo con el Diario Extra.



