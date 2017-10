Cosas que quizás no sabías sobre Kendall Waston, el héroe que dio a Costa Rica la clasificación al Mundial

Kendall Waston es el hombre del momento (¿Del mes, del año?) en Costa Rica. El central de Vancouver Whitecaps FC se vistió de héroe el pasado viernes, y en tiempo de descuento consiguió el gol del empate 1-1 ante Panamá que significó la clasificación del equipo nacional tico a la Copa del Mundo del próximo año.



Se elevó más que nadie, y con un violento cabezazo, Waston llevó a la gloria a todos sus compatriotas. “Dios es magnífico conmigo, me dio la gran bendición de anotar el día de hoy", expresó Kendall ni bien concluyó el que ya es consuderado como un momento histórico del fútbol de Costa Rica. "Es un momento muy especial donde estábamos con el agua hasta el cuello, estábamos sufriendo y al final llegó ese gol que nos desahogó. Estamos en el Mundial".



“Después del nacimiento de mi hijo este es el momento más feliz", continuó el defensa de los Whitecaps, un jugador carismático que vale la pena conocer más en profundidad.

Es un auténtico gigante

Lo primero que impresiona de Kendall Waston es su gran porte. El costarricense mide 1,98 metros y el es futbolista más alto del plantel de los Whitecaps, al superar inclusive al portero David Ousted. El tico también usa los botines más grandes dentro del equipo canadiense; su calzado es de la talla 13 (equivalente al número 47 en el sistema europeo).

Defensor y goleador

Lo que hizo el pasado viernes no es del todo inusual para Waston. El centroamericano es un defensa central al que se le da bien el gol también en la MLS. En 85 partidos oficiales disputados con Vancouver Whitecaps anotó en 10 ocasiones hasta ahora. Dos tantos en 2014, otro par en 2015, tres en 2016 y -por ahora- otro trío en la temporada regular 2017.



Talento internacional

Desde que debutó como profesional en 2006, Waston ha pasado por 7 equipos diferentes. Comenzó en el Saprissa (Costa Rica); luego fue cedido a la Asociación Deportiva Carmelita (Costa Rica), al Club Nacional de Football (Uruguay), al Bayamón (Puerto Rico), al Club de Fútbol Universidad de Costa Rica (Costa Rica) y al A.D. Municipal Pérez Zeledón (Costa Rica). En 2014 fue transferido por el Saprissa a Vancouver Whitecaps (Canadá).

Con el 'Monstruo Morado' de Saprissa fue campeón del Torneo de Verano de 2014 y de la Copa local de Costa Rica en 2013. Ya como futbolista de Vancouver obtuvo el Campeonato Canadiense de 2015. Actualmente el equipo de la Columbia Británica es el único clasificado de la Conferencia Oeste a los Playoffs de la MLS.



Hombre de famiia

Waston nació en San José, la capital de Costa Rica. Sus padres se divorciaron cuando el hoy futbolista era un niño de muy corta edad. Por cuestiones económicas y laborales, su madre se mudó a Estados Unidos y su padre trabajó durante años en un crucero, una situación que forzó a Kendall a vivir lejos de ellos durante largos períodos de tiempo. Algo que -sin dudas- forjó su temple y personalidad.

"Ahora que soy padre y esposo, quiero cambiar un montón de cosas que no tuve en su momento", explicó a la web de los Whitecaps. "Nunca tuve un padre cercano, presente. No lo culpo. Se que intentó hacer lo que era mejor para mí. Pero las emociones, el amor, el afecto, no estuvieron. Fue duro. Por eso intento ser un padre diferente".



Líder, dentro y fuera del terreno de juego

Waston impone presencia, esté donde esté. Y no únicamente por su impactante potencia física. "Su pasión, su presencia, y su habilidad para crecerse en situaciones cruciales han sido instrumentales para nuestro éxito" asegura el entrenador Carlo Robinson, quien está convencido de que cuenta con el mejor central de toda la MLS. "Es un líder en la cancha y en el vestuario", agregó.

Además de imponerse en el terreno de juego, Kendall -con la ayuda de su esposa Priscilla- es un excelente anfitrión de otros futbolistas de Vancouver, especialmente cuando se trata de recién llegados al club. Es frecuente que los Watson inviten a otros jugadores y sus familias a cenar, los ayudan a aclimatarse a Vancouver y a poder 'arrancar' en un nuevo entorno, con consejos prácticos y ayuda invalorable en las primeras semanas del día a día.



"Kendall es totalmente diferente a como es en la cancha", asegura Priscilla. "No es agresivo, no es rudo. Es un tipo realmente dulce, humilde y amable".