¡Convocado de última hora! Yordy Reyna es llamado por Perú para los partidos ante Argentina y Colombia

El atacante de Vancouver Whitecaps -de grandes actuaciones en la MLS- no era citado por la selección de su país desde hace dos años.

Una dos semanas atrás, FutbolMLS.com tuvo la ocasión de entrevistar a Yordy Reyna, el brillante atacante de Vancouver Whitecaps FC que es una de las sensaciones de esta temporada.

El club canadiense tiene en estos momentos la primera posición de la Conferencia Oeste y se convirtió en el primer clasificado de esa región a la postemporada.

Una parte de esa gran producción se debe al gran nivel que Reyna ha mostrado en los partidos que ha disputado. Pero algo le faltaba al peruano para cerrar una temporada de manera redonda: la convocatoria a la selección nacional de su país, que cuenta con opciones concretas de clasificar a la Copa del Mundo del año próximo.



Y eso acaba de concretarse. A pocas horas del trascendental encuentro de los incaicos frente a Argentina, el seleccionador Ricardo Gareca decidió incluir a Reyna en el equipo, al que llegará en reemplazo del lesionado Iván Bulos.

“Lo tenemos muy cerca, faltan los últimos dos partidos que son decisivos, super importantes para nosotros y creo que vamos a dejar toda el alma”, dijo Reyna a mediados de septiembre, que no era citado por Perú desde Noviembre de 2015.

“Yo estoy haciendo bien las cosas, estoy jugando, teniendo minutos", añadió desde Vancouver. "Vamos a ver si da la oportunidad de estar convocado y si no, me tocará apoyar a mis compañeros como siempre lo he hecho y celebrar su buena campaña”. dijo en ese entonces.



El pedido de 'la Magia' (así se lo conoce en su país natal) se hizo realidad. El 2017 de Yordy Reyna continúa para el jugador de Vancouver Whitecaps en gran forma. Igual que su fútbol.