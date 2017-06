Conoce a los hermanos de raíces mexicanas que se están ganando la titularidad en LA Galaxy

Dos años pasaron antes de que un par de hermanos compartieran el terreno de juego en MLS para el mismo equipo. Y cinco para que la pareja fuera de sangre hispana. José y Jaime Villareal marcan el hito esta temporada con el LA Galaxy.

Los Villareal, de familia mexicana, son solo el segundo par de hermanos latinos que juegan en un mismo club de MLS, Gabriel y Michael Farfán lo habían hecho en Philadelphia Union 2012.

En el camino de los Villareal surge la figura de Curt Onalfo, actual entrenador de LA Galaxy, como pieza clave en su desarrollo.

“Todo el tiempo que he pasado en este equipo José ha estado aquí”, explicó Onlafo a FutbolMLS sobre su influencia. “La ética de trabajo e ímpetu de Jaime es algo inspirador para todos aquí y obviamente para su hermano José”, dijo el entrenador en su primera descripción de la pareja.

José tiene 23 años y en seis temporadas con el LA Galaxy suma 63 participaciones, cinco goles y siete asistencias desempeñándose como delantero o volante ofensivo.



Su hermano Jaime tiene 22 años y debutó en mayo pasado, sumando ya cinco encuentros, los dos más recientes como titular, jugando como volante defensivo o mixto.

Los Villareal compartieron por primera vez el terreno de juego el 21 de junio en la victoria por 3-1 de LA Galaxy como visitante ante Colorado Rapids.

“No pienso que le he enseñado nada, creo que él ha aprendido viendo las cosas que me salen mal o bien”, aseguró a FutbolMLS.com José sobre su influencia en su hermano.

Jaime estuvo de acuerdo y añadió que lo que más le intriga del fútbol de su hermano es la pegada que tiene. “Jugamos casi igual, durante el partido nos hablamos y me ayuda. Pero fuera, lo único que creo que le pregunto es cómo le pega a la pelota de larga distancia”.



Y es que José se ha ido haciendo una buena reputación por su remate potente. En MLS es muy recordado un golazo en su segundo partido como profesional el 26 de julio del 2012 ante Vancouver.



El más reciente de los potentes remates de José se hizo presente hace una semana en la cuarta ronda de US Open Cup ante Orange County. El tanto abrió la cuenta para una victoria 3-1. “Es un instinto, ves un espacio y tiras, ¿Si no cómo se meten los goles?”, explicó José del tanto.



“Tiene una gran técnica”, dijo Jaime refiriéndose a su hermano mayor. Algo con lo que el entrenador está de acuerdo. “José es un talento un poco más natural”, dijo Onalfo.

“Jaime es alguien que cada día es un poquito mejor. No tiene que hacer grandes avances, pero es un crecimiento sostenido”, explicó el técnico.

Para Onalfo, ese crecimiento sostenido es algo que José puede ver e implementar en su juego.

Los caminos para ambos han sido diferentes, por supuesto, y al mayor de los Villareal le ha tocado luchar quizá más para tener minutos en un LA Galaxy que hasta ahora contaba con jugadores de la talla de Robbie Keane, David Beckham y Landon Donovan. De hecho, el debut de José se dio entrando de cambio para substituir a Keane el 15 de julio de 2012. “Cuando empecé, el equipo estaba lleno de esos jugadores y así es difícil. Pero a la vez es bonito aprender de unos maestros del fútbol”, aseguró el mayor de los Villareal sobre su lucha por minutos.



Para Onalfo, quien pasó dos años como entrenador del Galaxy II (Equipo de Segunda División del Galaxy), la dificultad de los juveniles para tener minutos en MLS es un tema de proceso pero también de dinero.

“Es más fácil para defensores y volantes defensivos”, dijo el entrenador. “Los equipos gastan la mayoría de su dinero en traer jugadores de clase mundial en esas posiciones”.

Sin embargo Onalfo le ha abierto la ventana a los juveniles, por su conocimiento del proceso o por necesidad ante lesiones y otras ausencias.

“Al comienzo del año intentamos por las circunstancias usar más juveniles y por alguna razón no funcionó tan bien como sí está pasando ahora”, explicó.



Jaime es uno de los beneficiados con la oportunidad.“Con Curt teníamos la base, me conoce, confía en los jóvenes, le da minutos a todos no solo a mí. Y ahora con las ausencias y lesiones ha contado con nosotros”.

El nombre completo del mayor de los Villareal es José de Jesús en honor a sus dos abuelos, mientras que Jaime tiene el mismo nombre de su progenitor. José es casado, mientras que el menor de los dos es soltero.

José tuvo un paso a préstamo por Cruz Azul en México en 2014, pero regresó a Los Ángeles sin haber jugado en Liga MX.

El objetivo para los Villareal es el mismo, seguir jugando cuanto más tiempo se pueda juntos y ayudar al LA Galaxy a ganar, consolidando a su paso una pareja de hermanos latinos en MLS.



Las otras parejas de hermanos compartiendo equipo en la historia de MLS son:

DaMarcus - Jamar Beasley (2001 Chicago Fire)

Judah - Micah Cooks (2000-01 D.C. United)

Jim - Jeff Curtin (2007 Chicago Fire)

Gabriel - Michael Farfan (2011-12 Philadelphia Union)

Chris - Sean Henderson (1996-98 Colorado Rapids)

Daouda - Ibrahim Kante (2003 New England Revolution)

Alexi - Greg Lalas (1997 New England Revolution)

Bradley - Shaun Wright-Phillips (2015 New York Red Bulls)

“Hay chicos talentosos aquí, y esta es su oportunidad. Ellos (los Villareal) tienen que seguir empujando, trabajando por ello con goles y asistencias, es la forma de ganar minutos en sus posiciones”, concluyó Onalfo.