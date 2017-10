MLS

Con una impresionante racha y con Nico Lodeiro al mando, Seattle Sounders aspira al bicampeonato

El actual campeón de la MLS no se durmió en sus laureles, hizo una muy buena temporada regular peleando hasta el final por el liderato de la Conferencia Oeste, y se ve aún más fuerte que el año pasado.

EL CUARTO BICAMPEÓN

Seattle Sounders va con todo por el bicampeonato.

No será nada sencillo. En la historia de la liga, tan solo tres equipos lograron conseguir el bicampeonato en temporadas consecutivas. D.C. United en 1996 y 1997, Houston Dynamo en 2006 y 2007, y LA Galaxy en 2011 y 2012.

Si uno gusta del romanticismo, las estadísticas de las dos décadas pasadas en la MLS nos revelan que la historia se repetirá en años que terminen en 6 y 7, es decir, el club Esmeralda tendría los astros alineados a su favor.





Pero esas son simples coincidencias que no son sustentables más que con conjeturas irreales, sin un contexto…sin embargo, eso no significa que no existan razones suficientes para pensar en que los Sounders pueden y tienen con que repetir.

EL CAMINO DEL CAMPEÓN DE REGRESO A LOS PLAYOFFS

Al igual que la temporada pasada, Seattle arrancó flojo, incluso sufriendo goleadas ante Chicago y Vancouver, aunque no tan dramáticamente alicaídos como para pensar en sustituir a su director técnico como sucedió a mediados del 2016 cuando se pensaba que ni a los Playoffs llegarían.

La fórmula de ir tomando inercia a lo largo de la campaña para llegar a su mejor rendimiento hacia el cierre de la misma, les volvió a resultar bastante positiva, mejorando su versión del año pasado.



¡Lodeiro otra vez! Con derechazo bate a Tim Howard y sella goleada de Seattle UniMás 0 Compartir



Básicamente, tuvieron una impresionante “segunda vuelta”, ya que en los últimos 18 partidos, tan solo cayó derrotado en dos ocasiones, sumando puntos a diestra y siniestra producto de nueve victorias y siete empates. Para ponerlo en perspectiva, de los 53 puntos totales que acumuló en la campaña, 34 fueron en esa racha, es decir, casi el 65% de sus puntos.

Eso le alcanzó para remontar hasta la punta del Oeste, donde terminó rebasando a uno de sus acérrimos rivales Vancouver Whitecaps y empatado en puntos con su archirrival Portland Timbers. Pero por criterios de desempate, los leñadores se quedaron con el liderato y los Sounders con el subliderato.

JUGADORES DE SITUACIONES LÍMITE

La gran fortaleza de los Sounders es su tremendo balance, el cual tiene pilares tanto ofensivos como defensivos acostumbrados a momentos de alta tensión.



Lo que no sabías del volante uruguayo Nicolás Lodeiro Univision Deportes Network 0 Compartir



Sus estelares no son del tipo de los cuales rompen la liga de principio a fin, ni siquiera fueron considerados para el Once Ideal del Equipo de las Estrellas de la MLS…ellos son más bien similares al rendimiento del colectivo, el cual va en ascenso y donde aparecen en momentos puntuales para darle triunfos de alta importancia al club.

El máximo referente, sigue siendo Nicolás Lodeiro. El uruguayo ya se cargó al equipo el año pasado y lo levantó de las cenizas hasta tocar el cielo. Durante la campaña, el crack charrúa deleito, apareciendo cuando más se le requirió.

Pero atrás también hay otro hombre de enorme valía, como el panameño Román Torres. ‘Mazinger’, al igual que Lodeiro, fue un gigante durante el cierre del 2016, y nuevamente apunta a eso. Después de todo, fue él quien tuvo el carácter de anotar el penalti ganador en la gélida Toronto en diciembre pasado.



publicidad

El repertorio clave de Sounders incluye también al arquero Stefan Frei, de esos guardametas que dan puntos o campeonatos con sus atajadas (pregúntele a Jozy Altidore y a Toronto FC), al eterno e incasable cubano Osvaldo Alonso, el joven goleador Jordan Morris, el fichado como refuerzo español Víctor Rodríguez, Cristian Roldan y el trinitario Joevin Jones.





La ausencia de Clint Dempsey es importante, pero igualmente el veterano se perdió los Playoffs del año pasado por un problema cardiaco, y Seattle pudo sortear su ausencia con éxito.

Y cabe mencionar la fortaleza que es el CenturyLink, una de las canchas más difíciles de Norteamérica debido a una de las consideradas mejores aficiones del mundo.

PRONÓSTICO

La batalla en el Oeste parece ser una pelea sin tregua entre los tres cuadros de Cascadia. De hecho, aun cuando se repudian entre sí, en caso de que alguno de ellos levante nuevamente la MLS Cup, sería el tercer año de reinado del Noroeste en la MLS.

Seattle tiene para salir bicampeón, pero para lograrlo muy seguramente tendría que sortear dos series de ida y vuelta en clásicos a muerte con Vancouver y luego con Portland.



publicidad