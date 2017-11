Con una efusiva carta, Miguel Almirón agradece al Tata Martino por llevarlo a Atlanta y cuenta su historia

Miguel Almirón ha estado en boca de todos en el mundo de la MLS a lo largo de la campaña 2017. Y no es para menos ya que el paraguayo fue fundamental para los múltiples logros del Atlanta United en su primera temporada como club de la MLS.

En una larga carta para el portal The Players’ Tribune, con su puño y letra, Almirón le agradeció públicamente a Gerardo ‘Tata’ Martino la oportunidad de llevarlo a jugar al club bajo su mando.



“Hay algo que tienes que entender: el Tata es una leyenda. Puede que incluso la palabra ‘leyenda’ se le quede pequeña”, proclama Almirón en su ensayo. “Él es un ídolo para muchos de nosotros en Sudamérica”.

Almirón describió el momento en que Martino lo llamó a hacer de Atlanta United y el gran honor que significó poder jugar bajo el mítico estratega. A la vez, el joven paraguayo contó detalladamente su historia como profesional y sus obstáculos, los cuales incluyen rechazos de equipos por su menudo cuerpo y una difícil situación económica.



“Las pruebas no fueron realmente pruebas. Solamente unos ejercicios sencillos y una charla sobre tácticas y estilos de juego. No pude demostrar mi talento. Pero a [Club] Nacional [de Asunción] no le importó. Dejaron bien claro que no podía jugar para ellos por mi tamaño”, recordó Almirón en su carta.

“Mi familia y yo estábamos viviendo en un pequeño apartamento de alquiler con tres habitaciones para siete de nosotros”, compartió el ahora famoso paraguayo. “Tenía 18 años y jugaba al fútbol profesionalmente en Paraguay. Pero todavía compartía la cama con mi mamá”.

Entre otros detalles, Almirón habla de su experiencia en la Argentina con Lanús, su llegada a la MLS y sus intenciones para el futuro. Para leer la historia completa, haz click aquí.



