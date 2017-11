Con su estadio lleno, Columbus Crew espera tener un 'empuje extra' en la apertura de la Final del Este

No será una ocasión cualquiera. El MAPFRE Stadium estará absolutamente lleno este martes por la noche, cuando allí se juege el partido de ida de la serie Final de la Conferencia Este entre Columbus Crew -el dueño de casa- y Toronto FC (8 pm ET, ESPN Deportes).



Pocos días atrás los máximos directivos del conjunto del estado de Ohio anunciaron que esperaban vender la totalidad de los boletos puestos a la venta, y esa euforia que se vive en Columbus y sus alrededores puede sentirse también en el seno del plantel de Gregg Berhalter.



"Hay más murmullo en nuestro vestuario", expresó el volante y capitán Wil Trapp. "Es algo que nos entusiasma. Sabemos que tendremos una excelente atmósfera. Y sabemos también que habrá más presión, pero creo que eso será bueno. A lo largo de esta año nos ha ido extremadamente bien cuando jugamos en casa, y este es apenas otro partido en el que vamos a tener la oportunidad de jugar ante nuestros aficionados y ganar".

Para los jugadores del Crew, contar con un estadio lleno es una buena noticia. El defensor Josh Williams reveló que el equipo se mantiene concentrado en lo escritcatemente futbolístico, y no se ha dejado influir por el comunicado del propietario del club -Anthony Precourt- quien dijo que estudia la posibilidad de mudar al equipo a la ciudad texana de Austin tras el final de la temporada 2018.



"De lo que hablamos es que jugaremos ante un estadio lleno, y del entusiasmo que aquí existe", manifestó Williams. "No hablamos de otra cosa. Solo pensamos en la energía que nos dará nuestra multitud. Es difícil no hacerlo cuando tienes este tipo de evento ante tu público", agregó. "No nos preocupa lo negativo. Estamos íntegramente enfocados en la tarea que tenemos por delante y en hacer un buen partido para todos aquellos que vengan a vernos".

Desde que se anunció la posible mudanza del Crew SC a Austin, el atacante Justin Meram ha estado pidiendo a los aficionados de su equipo que redoblen su apoyo. "Estoy entusiasmado, esto es sorprendente", dijo el futbolista. "Sabemos que nuestros aficionados serán especiales para nosotros. La última vez [cuando Columbus goleó por 4-1 a New York City FC en las Semifinales de la Conferencia Este] tuvimos aquí 14.000 personas. La energía y el volumen de sus cánticos en ese partido fueron eléctricos. Ahora jugaremos en un estadio completamente lleno. Se sentirá como cuando jugamos aquí la final por la MLS Cup en 2015".



