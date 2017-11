Con Román Torres suspendido, ¿cómo reemplazará Seattle Sounders al 'muro' panameño en la Final del Oeste?

Seattle Sounders llegará a la definición de la Conferencia Oeste el jueves por la noche (10:30 pm ET, ESPN Deportes) con gran parte de los deberes hechos. El vigente campeón de la MLS entrará al CenturyLink Field tras haber ganado a domicilio por 2-0 a Houston Dynamo en condición de visitante una semana atrás. Pero el cuadro esmeralda se presentará con una ausencia sensible y notable.

El panameño Román Torres -habitual titular en el centro de la defensa- recibió una segunda tarjeta amarilla en los Playoffs 2017 en el encuentro de ida de la serie final, disputado en Texas. Eso determinó que el potente defensor central quedara suspendido para la resolución de la Final de Conferencia.



Torres es el 50% de la que es considerada como una de las parejas de centrales más potentes de la MLS, formada con Chad Marshall, elegido en tres ocasiones como el Defensor del Año en la liga norteamericana. Seattle Sounders no perdió ninguno de los más recientes 18 partidos (ganó 12, empató 6) en los que Torres y Marshall fueron titularos.

Sobre el papel, el sustituto natural de Román Torres debería ser Tony Alfaro -habitualmente suplente- que este año acumula apenas 817 minutos de juego.



"Preferiríamos que todo el mundo estuviera saludable y yo no tuviera que tomar este tipo de decisión", explicó horas atrás Brian Schmetzer, entrenador de los Sounders. "Pero si Tony está en la cancha, lo hará bien. Ha jugado algunos grandes partidos para nosotros. Ya tuvo que reemplazar a Marshall en Colorado (el 4 de julio) en el minuto 13. Será capaz de manejarlo".

Pero Alfaro no es la única opción que tendrá Schmetzer sobre la mesa. El volante sueco Gustav Svensson ya ha jugado en el centro de la defensa en varios momentos de la temporada, y podría ofrecer a Seattle una alternativa como mayor experiencia. Si el cuerpo técnico se decide por él, Jordy Delem y Nicolás Lodeiro podrían ocupar la plaza de volante defensivo que habitualmente ocupa Svensson.



El nórdico señaló que prefiere jugar en la mitad de la cancha, aunque está preparado para cambiar de posición si fuera necesario. "No es algo tan complicado", expuso Svensson. "La mayor diferencia es que tienes que quedarte en el fondo y, aún su quieres irte al ataque o usar tu energía para recorrer la cancha, tienes que quedarte quieto. Aparte de eso, es más o menos lo mismo a lo que hago habitualmente. Así que no sería algo tan difícil. Prefiero jugar como centrocampista defensivo, pero el cambio no sería tan complicado".

El motor panameño de la defensa de Seattle tendrá que esperar. Quizás su capacidad de decisión se vuelva a poner en acción -otra vez- en la ansiada segunda final por la MLS Cup, el 9 de diciembre.



publicidad