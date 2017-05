"Con Gio dos Santos compartimos la forma de jugar", expresa figura francesa de LA Galaxy

Romain Alessandrini hizo todo lo necesario para convertirse en un jugador destacado de la Ligue 1 de Francia y del club de toda su vida, el Olympique de Marsella. Pero, tras vivirlo todo -incluso ganar el interés de la selección de su país- el atacante de 27 años necesitaba algo diferente.

Tras un año de negociaciones Alessandrini se sumó este año al LA Galaxy como jugador franquicia. El europeo rápidamente consiguió destacar en el equipo de Curt Onalfo, en el que marcó cuatro goles y generó dos asistencias en los ocho primeros partidos del equipo californiano, que atraviesa por una crisis de juego y resultados.



Recientemente Alessandrini fue entrevistado por MLSsoccer.com en su idioma natal, una oportunidad que sirvió para que contara sus experiencias personales y sus primeras impresiones sobre su nuevo equipo y la liga en general.

Todo comenzó con una serie de contactos telefónicos... "Quería dejar Marsella, y el secretario técnico de LA Galaxy, Jovan Kirovski, se puso en contacto con mis representantes", explicó Alessandrini. "Él viajó varias veces a Francia para verme. Ese gesto significó mucho para mí". El interés del equipo californiano llegó en el momento justo; Alessandrini comenzaba a no estar a gusto en si exequipo. "Me lesioné muchas veces en momentos clave", lamentó. "En Marsella las expectativas son altas. Di mucho al club, pero las cosas no ocurrieron como yo esperaba y se comenzaron a complicar. Necesitaba aire fresco, en un club con menos presiones", resumió.



publicidad

En la MLS todo es absolutamente nuevo para el francés. "Este es un gran cambio para mí. Nueva mentalidad, nueva comida, nuevo idioma... Y nuevo fútbol también", comentó. "Trato de adaptarme gradualmente, para ser tan bueno como me sea posible en la cancha. Aquí los equipos son más propensos a jugar y divertirse", observó el volante ofensivo. "Se ven más partidos con muchos goles. En Francia, cuando enfrentas a algunos equipos que tienen posibilidades de descender ves que defienden con 10 futbolistas todo el encuentro", se quejó. "Aquí se busca un fútbol más espectacular. Todos los equipos a los que he enfrentado tienen buenos jugadores".



El LA Galaxy -el equipo más laureado en la historia de la MLS- ha cambiado mucho en los últimos meses. Ya no están allí un goleador de talla mundial como Robbie Keane, o una leyenda en el banquillo, como Bruce Arena. "Los actuales jugadores del Galaxy tenemos que escribir nuestra propia historia", reflexionó Alessandrini. "Éste es apenas el comienzo, con muchos nuevos jugadores y un nuevo cuerpo técnico. Se necesitan más de dos meses para construir un equipo. Si nos dan tiempo seremos un conjunto muy fuerte en la MLS".

Las ambiciones del francés en el fútbol estadounidense son altas. "Estoy aquí para tomar decisiones, para hacer goles, para generar centros y asistencias", enumeró. "Pero necesito de mis compañeros. Por ejemplo Giovani dos Santos y yo compartimos la misma forma de jugar, nos entendemos muy bien, aunque todavía nos hace falta desarrollar más química", confesó el galo. "Para conseguirlo necesitamos tiempo, entrenamiento, partidos... repetición. Apenas hace dos meses que estoy aquí".



"Quiero ser uno de los mejores futbolistas de la MLS", insistió Alessandrini. "¡Para eso me contrataron! Soy un jugador franquicia, debo anotar goles y ayudar a que mi equipo gane".

El LA Galaxy no ha comenzado la temporada 2017 de la mejor manera, pero la estrella europea mantiene la esperanza. "Pese a nuestro flojo arranque seguimos siendo un equipo ambicioso en la MLS, y queremos finalizar la temporada como campeones. Espero colaborar para que el club gane la liga, y espero tener un papel decisivo en ello".