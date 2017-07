Con 16 goles en 18 partidos Nemanja Nikolic está en carrera para romper récords en la MLS

Nemanja Nikolic tomó a la MLS por asalto. El atacante que representa a la selección de Hungría ya acumula 16 goles en 18 encuentros disputados con Chicago Fire y se encamina a convertirse en el artillero estrella de la temporada 2017. Todo el mundo parece estar asombrado por el alto rendimiento del delantero... menos él.

"Me fue mejor en mi anterior club", dijo Nikolic tras la goleada por 4-0 del Fire sobre Vancouver Whitecaps, en la que anotó un doblete.



"El año pasado en el Legia Varsovia, no se... Creo que hice 15 goles en los primeros 15 patidos", explicó el europeo tras la abultada victoria. "En cada partido hacía goles allí. Aquí en la MLS no lo puedo hacer en cada encuentro", añadió. "Ahora tengo 16 goles en 18 partidos, pero esto ya me pasó en mi anterior club y algunas veces también en Hungría", explicó. "También comencé muy bien en Polinia el año pasado, cuando finalicé como máximo goleador. Comencé y terminé muy bien la temporada allí".

En realidad, Nikolic fue todavía mejor de lo que él recuerda. En los 12 primeros encuentros de la primera división polaca en la temporada 2015-16 anotó 15 tantos. Un año antes de eso marcó en cada uno de sus 11 primeros partidos con el Videoton, en Hungría.



Después de no poder hacer goles en el encuentro de mitad de semana frente a FC Cincinnati -que lo eliminó de la Copa Abierta de Estados Unidos en octavos de final- Nikolic cobró el sábado por partida doble ante el equipo del oeste de Canadá.

"El fútbol es de esta manera, un partido estás arriba, en el otro partido estás abajo", expresó el artilleo. "Está bien. Fallé muchas ocasiones contra Cincinnati, pero sabía que esta tarde [por el sábado] tendría oportunidades de marcar. Me pone contento haber hecho dos goles y haber jugado bien para mi equipo".



El pasado fin de semana es la cuarta ocasión en la que Nikolic marca más de un gol en un partido de la MLS. En este momento el jugador de Chicago Fire tiene una ventaja de cuatro goles sobre Erick 'Cubo' Torres, su más inmediato perseguidor en la carrera por el Botín de Oro. Una situación que no es nueva para el jugador franquicia de Chicago, que fue el máximo anotador de la liga polaca (2015-16) e hizo lo mismo en Hungría en temporadas anteriores (2013-14, 2014-15). Cuando en diciembre de 2016 el ariete dejó las filas del Legia Varsovia en mitad de la temporada lo hizo cuando lideraba la tabla de goleadores de ese país.

"Lo más importante es creer en uno mismo", respondió Nikolic cuando se le preguntó si podría mantener este nivel a lo largo de toda la temporada 2017. "Por supuesto, vendrán partidos como Orlando o Cincinnati, en los que he tenido muchas oportunidades pero no pude hacer gol", recordó. "Puedes fallar esas ocasiones, pero no puedes perder la confianza en tí mismo. Tienes que seguir haciendo las mismas cosas; creer en tus posibilidades e intentar mejorar cada día para ayudar a que el equipo progrese. Ese es mi objetivo. Por supuesto, además mi trabajo es hacer goles".



La actuación de Nikolic frente a los Whitecaps sirvió para que Chicago Fire se apoderara de la primera posición de la Conferencia Este y la clasificación general. El equipo norteño no se encontraba en esta situación desde el 26 de julio de 2005. Además, el rendimiento del bombardero europeo lo poner en camino para poder igualar o superar un récord individual en la MLS. Anteriormente tres futbolistas consiguieron finalizar la temporada regular con 27 goles: Roy Lassiter, Chris Wondolowski y Bradley Wright-Phillips. A esta altura de la temporada -con 18 jornadas disputadas- Nikolic supera el rendimiento de sus predecesores en la primera mitad de sus respectivas temporadas de premio.