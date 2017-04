Comité Disciplinario de MLS suspende al argentino Matías Pérez García de Orlando City SC

La sanción tiene que ver con una jugada en el encuentro de la semana 6 entre Orlando City SC y New York Red Bulls

El volante argentino de Orlando City SC, Matías Pérez García, se perderá un juego tras ser suspendido por el Comité Disciplinario de la MLS.

La sanción tiene que ver con una jugada presentada en el minuto 42 del partido en el que Orlando City SC enfrentaba a New York Red Bulls (1-0 final).



En la jugada, el argentino disputaba la pelota con el brasileño Felipe y tras enlazarse e ir al suelo, García es visto lanzando un golpe al abdomen del volante de New York Red Bulls. El Comité Disciplinario determinó que el juez central Ismail Elfath no tomó la decisión correcta al ignorar la acción. Pérez García no fue ni siquiera amonestado.

El Comité rotuló la acción como una conducta violenta, sancionó a Pérez García con un partido de suspensión y una multa cuyo monto no se dio a conocer por normas de la MLS.



Orlando City SC enfrentará, sin el argentino Pérez García, a LA Galaxy este a partir de las 2:30 de la tarde del Este.