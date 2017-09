Comienza la Semana 30 de la MLS: Atlanta, Chicago y Vancouver pueden clasificar el miércoles a Playoffs

La Jornada 30 de la temporada regular de la MLS comenzará a disputarse el miércoles, con la disputa de -nada más y nada menos- que ocho encuentros. Partidos -en su gran mayoría- que pueden tener una implicación directa en las opciones de los equipos que luchan por las primeras posiciones, y en los que se esfuerzan por no perder el tren hacia la postemporada.

Estos son los partidos que se disputarán a mitad de semana:

Atlanta United FC vs. Philadelphia Union

(7 pm ET | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - GA | MLS LIve)

Montréal Impact vs. New York City FC

(7:30 pm ET | Stade Saputo, Montréal, Québec | MLS Live)

New York Red Bulls vs. D.C. United

(7:30 pm ET | Red Bull Arena, Harrison, NJ | MLS Live)

Orlando City SC vs. New England Revolution

(7:30 pm ET | Orlando City Stadium, Orlando - FL | MLS Live)

FC Dallas vs. Colorado Rapids

(8 pm ET | Toyota Stadium, Frisco - TX | MLS Live)

Houston Dynamo vs. LA Galaxy

(8:30 pm ET | BBVA Compass Stadium, Houston - TX | MLS Live)

San Jose Earthquakes vs. Chicago Fire

(10:30 pm ET | Avaya Stadium, San Jose - CA | MLS Live)

Seattle Sounders FC vs. Vancouver Whitecaps FC

(10:30 pm ET | CenturyLink Field, Seattle - WA | MLS Live)



¿Qué consecuencias pueden tener estos partidos?

Toronto FC puede ganar el Supporters' Shield (el título del Superlíder de la temporada regular de la MLS) si:

- New York City FC pierde el miércoles en su visita a Montréal Impact y ...

- Atlanta United pierde el miércoles como local ante Philadelphia Union y ...



- Vancouver Whitecaps pierde o empata el miércoles en su visita a Seattle Sounders.



Además, Toronto FC se asegurará evitar la ronda previa de los Playoffs si:

- New York City FC pierde el miércoles en su visita a Montréal Impact o ...

- Atlanta United pierde el miércoles como local ante Philadelphia Union.

Atlanta United FC conseguirá clasificar a los Playoffs si:

- Atlanta United derrota el miércoles como local a Philadelphia Union.

o

- Atlanta United empata frente a Philadelphia Union, y ...

- Montréal Impact empata o pierde el miércoles frente a New York City FC, y ...

- New England Revolution empata o pierde frente a Orlando City SC.

o

- Montréal Impact pierde el miércoles frente a New York City FC, y ...

- New England Revolution empata o pierde frente a Orlando City SC.



Chicago Fire conseguirá clasificar a los Playoffs si:

- Chicago Fire derrota el miércoles a San Jose Earthquakes, y ...

- Montréal Impact empata o pierde frente a New York City FC el miércoles.

o

- Chicago Fire empata frente a San Jose Earthquakes, y ...

- Montréal Impact pierde el miércoles frente a New York City FC, y ...

- New England Revolution empata o pierde frente a Orlando City SC.

D.C. United quedará sin opciones de clasificar a los Playoffs si:

- D.C. United empata o pierde en su visita del miércoles a New York Red Bulls.

Orlando City SC quedará sin opciones de clasificar a los Playoffs si:

- Orlando City SC pierde o empata el miércoles ante New England Revolution, y ...

- New York Red Bulls se impone el miércoles ante D.C. United.



Philadelphia Union quedará sin opciones de clasificar a los Playoffs si:



- Philadelphia Union pierde el miércoles en su visita a Atlanta United, y ...

- New York Red Bulls se impone el miércoles ante D.C. United.

Vancouver Whitecaps FC conseguirá clasificar a los Playoffs si:

- Vancouver Whitecaps FC derrota a Seattle Sounders FC el miércoles.

Colorado Rapids quedará sin opciones de clasificar a los Playoffs si:

- Colorado Rapids pierde el miércoles ante FC Dallas.

o

- Colorado Rapids empata el miércoles ante FC Dallas, y bien ...

- Houston Dynamo gana o empata el miércoles ante LA Galaxy, o ...

- San Jose Earthquakes gana o empata a Chicago Fire el miércoles.

o

- Houston Dynamo derrota el miércoles a LA Galaxy, y ...

- San Jose Earthquakes derrota a Chicago Fire el miércoles.



LA Galaxy quedará sin opciones de clasificar a los Playoffs si:

- LA Galaxy empata o pierde el miércoles ante Houston Dynamo.

o

- San Jose Earthquakes empata o derrota a Chicago Fire el miércoles.

o

- FC Dallas derrota a Colorado Rapids el miércoles.