Columbus Crew: 'La Pandilla' del 'Pipa' Higuaín llega a Playoffs con diez partidos sin derrota

Con un entrenador que además es el director deportivo del equipo, y uno de los pocos jugadores que generan culto hoy en día. Velocidad adelante y fuerte en su casa, Columbus Crew SC regresa a los Playoffs de la MLS tras no clasificar en 2016.

Gregg Berhalter asumió en noviembre de 2013, es decir que 2014 fue su primera temporada como entrenador de ‘La Pandilla’. Semifinales de Conferencia Este en el primer año, y final de MLS Cup (perdida ante Portland Timbers) en el segundo, marcaron el camino. Pero el 2016 se quedó en blanco y ahora busca la redención.



Dieciseis victorias, 12 de ellas en casa, 53 goles a favor y 49 en contra hablan de un equipo balanceado y predominantemente fuerte como local, como es costumbre en MLS. Cifras que lo tuvieron cerca del segundo lugar de la Conferencia Este, si hubieran ganado el duelo ante NYCFC (2-2) en la última jornada.

Sin embargo, Crew SC se queda con la motivación de no perder desde el 12 de agosto y cierra la temporada regular con 10 partidos sumando puntos.

“Me impresiona que nos mantenemos muy calmados”, aseguró el defensor Josh Williams refiriéndose a la capacidad de reponerse a situaciones complicadas. “Nuestras respuestas me hacen muy orgulloso del grupo”.



Will Trapp, Ola Kamara y Justin Meram estuvieron presentes en todos los 34 partidos de la temporada regular. Seguidos por Federico Higuaín, son los cuatro hombres con más minutos. El fútbol de Columbus pasa por ‘El Pipa’, a quien compañeros como Williams denominan “el pequeño hombre de la magia”.

El goleador del plantel es Kamara (18), seguido por Meram (13) e Higuaín (9). Obviamente el líder asistidor es el argentino con 14 pases para gol. El trío conforma una de las sociedades relevantes en la MLS.

Higuaín sumó este 2017 su tercer mejor año anotador (detrás de 2013 y 2014), de los seis que tiene en el equipo. Pero además, su mejor temporada como pasador. Meram logró su mejor temporada anotadora y la segunda mejor en asistencias (7).



Las adiciones de hombres como Artur (Brasil) y Pedro Santos (Portugal) le han dado a ‘La Pandilla’ verdaderos refuerzos en su fútbol de posesión, control y espacios para que Higuaín aproveche la velocidad de Kamara, Kekuta Manneh o Meram.





“Somos un equipo que tradicionalmente juega bien con la pelota en espacios reducidos y ante la presión”, dijo Berhalter describiendo los atributos de su plantel.

Tras finalizar la temporada regular en la quinta posición de la Conferencia Este, Columbus enfrentará de visita a Atlanta United equipo con el que perdió la serie de temporada regular (0-2 en casa y 1-3 de visita).





“Respetamos a Atlanta, su fútbol, el ambiente de su estadio. Pero no le tenemos miedo, vamos a ir a intentar hacer daño y ganar”, sentenció Berhlater.

Y es que Columbus Crew no sabe otra cosa, no sabe echarse atrás, no sabe defenderse sin balón. Su filosofía es tener la pelota, es buscar el arco rival, es construir y eso está haciendo en el terreno de juego desde hace cuatro temporadas.