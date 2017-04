Colombiano Medranda se convierte en uno de los mejores extremos de la MLS

El trabajo y la paciencia tienen recompensa. Lo pueden confirmar Jimmy Medranda y el cuerpo técnico de Sporting Kansas City. El colombiano, que llegó al club de 19 años en 2013, dejó atrás meses en el equipo de reservas para convertirse en uno de los extremos más explosivos de la MLS.

Su momento de recibir elogios en la MLS llega después de jugar en varias posiciones. El ex Deportivo Pereira ha sido lateral derecho, lateral izquierdo, extremo derecho y volante ofensivo.



"Siempre ha tenido un gran potencial y ha progresado cada año", dijo el técnico Peter Vermes a MLSSoccer.com. "Creo que de extremo es una buena posición para él, pero también creo que es un buen mediocampista".

Medranda ha sido titular para el Sporting en los siete partidos que el equipo ha disputado esta temporada. Cinco han sido como extremo y dos como mediocampista en reemplazo del armador Benny Feilhaber.

“Todavía no han visto lo mejor de él", dijo el goleador Dom Dwyer a reporteros después una práctica antes del partido ante Real Salt Lake. "Ha jugado en diferentes posiciones así que está tomando el ritmo de las cosas. Es muy talentoso, con un gran pie izquierdo. Lo siguiente para él es añadir goles a su repertorio".



Medranda reconoce que por momentos la presión de tener minutos jugó en su contra.

"No jugaba como titular y quería mostrarle a Peter, uno quiere hacer más pero cuando no se juga relajado, eso no juega a favor de uno", dijo el colombiano. "Seguí trabajando y Peter me dio la confianza, y creo que estoy respondiendo".



El hondureño Roger Espinoza da crédito al Sporting por el desarrollo de Medranda.

"Aquí se preocupan por los jugadores que traen. Quieren que ganen experiencia, quieren que juegues. Jimmy es uno de ellos", dijo el seleccionado catracho. "Lo desarrollaron desde muy joven, y es porque el club hace eso que los jóvenes piensan 'el club se preocupa por mi, voy a asumir la responsabilidad'".