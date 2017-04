Cinco derrotas para LA Galaxy, "tenemos que salir de esto juntos" dicen los jugadores

Por: John E. Rojas - @jrojasa75

Carson,CA

LA Galaxy ha perdido como local esta temporada 2017, la misma cantidad de juegos (3) que perdió combinadas las temporadas 2015 y 2016. Irónicamente, la misma cifra de goles por la que cayó derrotado este domingo recibiendo a Seattle Sounders (0-3)

Tres derrotas como local, en cuatro partidos. Sin embargo, el análisis tanto de cuerpo técnico como de los jugadores es que se trata de un asunto de momentos y no de falta de talento o plan para enfrentar a sus rivales.

“Terrible primera mitad, mejor segunda parte, pero no lo suficientemente buena”, fue el balance en corto del entrenador Curt Onalfo, tras la derrota ante el actual campeón de la MLS.

LA Galaxy solo contó con tres remates a puerta en todo el partido, y en los primeros 45 minutos de juego básicamente no vio la pelota, registrando un intermedio de 5 minutos en posesión (según cifras de Opta).

Intentando modificar eso, Onalfo envió al campo al minuto 38 a Baggio Husidic, en remplazo de Emmanuel Boateng, quien al salir no quiso recibir la mano extendida del entrenador para saludarle. “Desafortunadamente él fue el sacrificado, pero nos estaban abrumando con la posesión y la cantidad de jugadores en el medio campo. Intentamos ese cambio para evitar estar defendiendo todo el tiempo”, explicó el entrenador.



Aún así, las cosas para el segundo tiempo no fueron lo suficientemente buenas para el equipo local, que se ubica décimo en la conferencia Oeste, solo por encima de Colorado Rapids.

“Fue el peor partido que he visto de LA Galaxy desde que estoy aquí. La primera parte fue terrible. La segunda mitad intentamos dar todo por un gol, pero fue un día muy malo para nosotros”, aseguró Romain Alessandrini.

“Tenemos que dar más, más energía, más agresividad. No entiendo, porque creo que todos estamos concentrados en ganar. Es un mal comienzo pero la temporada es larga, tenemos que hablar entre todos, trabajar duro y esperamos que podamos ganar pronto”, acotó el francés.

Para el defensor Jelle Van Damme, el problema está más en la ejecución que en la falta de un plan. “No ganamos los duelos, no ganamos las segundas pelotas. Solo nos podemos culpar a nosotros mismos”.



El Belga, no quiere escuchar excusas. “El calor es para los dos equipos, la mayoría de los planteles están en construcción porque la temporada es joven. Sí, stamos en poceso de construcción, pero no hay excusas. Tenemos que aceptar que no hemos estado a la altura”.

En cuanto a cómo solucionar la situación, el defensor dijo que hay una sola manera. “Si hay algo positivo de todo esto es que hemos seguido luchando. En el segundo tiempo luchamos para buscar un gol y para mejorar. Esto se soluciona día a día y juego a juego. Tenemos que aprender de los errores y trabajar duro”, dijo.



Con ocho goles a favor y trece en contra, el desnivel es notorio y la ineficacia frente al arco rival es evidente. Durante la semana mucho se habló de la falta de gol de hombres como Giovani dos Santos. Pero cuando se le preguntó por el asunto, el entrenador de LA Galaxy fue contundente en pocas palabras, “no voy a comentar al respecto”.

Brian Rowe, fue entre comillas el más sacrificado, el arquero suma dos partidos en este 2017 y ha recibido cinco tantos. “No creo que necesitamos dar un paso atrás y reiniciar el camino. Tenemos un gran talento en todos los jugadores, y hemos mostrado que podemos jugar bien como equipo. Creo que esta es una de esas situaciones en las que tenemos que estar en la misma página, luchar los unos por los otros, asegurarnos de no conceder goles temprano y luego conseguir anotar el nuestro”.



La próxima semana, LA Galaxy recibe a Philadelphia Union, el único equipo en la MLS que no ha conseguido una sola victoria esta campaña.