Brad Guzan -de Atlanta United FC- se quedó con la Atajada del Año en la MLS 2017

La Atajada del Año 2017 para los aficionados que votaron en MLSsoccer.com fue protagonizada por Brad Guzan -de Atlanta United FC- que en el minuto 65 del partido ante New York Red Bulls del 15 de octubre tuvo una increíble reacción frente a Bradley Wright-Phillips, delantero centro del club taurino.

En esa situación, BWP estaba en posición de marcar con un disparo elevado efectuado a escasos cinco meses de Guzan, pero el portero frustró las intenciones del ariete inglés al lanzarse hacia su izquierda y tocar el balón, que finalmente se fue por encima del travesaño. Esa acción selló el empate 0-0 entre ambos equipos.



Los ganadores de la Atajada del Año en la MLS desde 2009 en adelante:

2017: Brad Guzan – Atlanta United | 15/10/17 vs. New York Red Bulls, minuto 65

2016: Joe Bendik – Orlando City SC | 15/5/16 vs. Sporting Kansas City, minuto 45

2015: Adam Kwarasey – Portland Timbers | 15/8/15 vs. Real Salt Lake, minuto 31

2014: Luis Robles – New York Red Bulls | 20/9/14 vs. Seattle Sounders FC, minuto 69

2013: Nick Rimando – Real Salt Lake | 3/8/13 vs. Colorado Rapids, minuto 53

2012: Nick Rimando – Real Salt Lake | 14/4/12 vs. Sporting Kansas City, minuto 75

2011: Kasey Keller – Seattle Sounders FC | 15/10/11 vs. San Jose Earthquakes, minuto 64

2010: Kasey Keller – Seattle Sounders FC | 17/4/10 vs. Kansas City Wizards, minuto 90th+2

2009: Pat Onstad – Houston Dynamo | 19/4/09 vs. Colorado Rapids, minuto 83