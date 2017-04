'Batman' Ibarra, el héroe que voló para darle una muy valiosa victoria a Minnesota United

Cuando el partido entre Minnesota United y Colorado Rapids parecía condenado a terminar en un empate sin goles 'Batman' apareció para darle la victoria al sufrido equipo de 'las Ciudades Gemelas'.

En el 72' el volante ofensivo neoyorquino Miguel Ibarra -conocido por el apodo que lo identifica con 'el Caballero Oscuro'- consiguió el único tanto del encuentro, tras lanzarse 'en palomita' y superar con un cabezazo la portería del equipo visitante. La jugada comenzó con un bombazo del brasileño Ibson, que impactó contra el poste izquierdo del arco de los Rapids. El tico Johan Venegas recogió el rebote del balón y -de cabeza- envió la asistenca a Ibarra, quien al mejor estilo de un super héroe salvó la tarde para Minnesota con su primer gol en la MLS.



Miguel Ibarra marca su primer gol en la MLS /Univision Deportes Network 0 Compartir

"No es una jugada que haga demasiado frecuentemente", comentó Ibarra al recordar su anotación. "Me sorprendió encontrar la pelota allí, estando yo dentro del área", agregó el 10. "Fue un tanto importante para el equipo. Y más importante para nosotros fue quedarnos con los tres puntos y no haber recibido goles en nuestra portería".

"El partido no nos daba descanso. Ese gol nos dio bastante tranquilidad", reconoció Ibarra. "Era importante que no nos marcaran. Sabíamos que su podíamos mantener nuestro arco en cero podríamos sumar al menos un empate o quedarnos con los tres puntos", expresó en declaraciones publicadas por el periódico local Star Tribune.



Minnesota United tuvo un durísimo inicio de temporada en la MLS, en el que fue goleado en diversas ocasiones en las primeras jornadas. "Nuestros defensores han sido muy criticados", manifestó tras la derrota el entrenador Adrian Heath. "Pero hoy [por el domingo] nuestra defensa jugó mejor que nuestro ataque", añadió el inglés. "La gente que ha venido a nuestros entrenamientos sabe cuánto se han esforzado nuestros defensores. Estoy muy complacido por el hecho de haber terminado el partido sin que nos hicieran goles".



Además de estar satisfecho con el desempeño de su última línea, Heath alabó la actuación de Miguel Ibarra, que jugó su tercer partido como titular. "Se que 'Miggy' es uno de los favoritos de nuestra afición", expresó el head coach. "Créanme, nada me daría más placer que él juegue tan bien que nos obligue a ponerlo en la alineación inicial cada semana".

No fue en Ciudad Gótica esta vez. 'Batman' salvó a al equipo de Minnesota y St. Paul de un tedioso 0-0 y espera poder seguir estando al servicio de la afición de 'los Loons'. En los próximos dos encuentros -frente a San Jose Earthquakes y Sporting Kansas City- Minnesota United FC volverá a ser local, a la espera de sumar más victorias que ayuden a enmendar el bajo comienzo de su experiencia en la MLS.



publicidad