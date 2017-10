Bastian Schweinsteiger en duda para el partido de Eliminación Directa entre Chicago Fire y Red Bulls

Los partidos de Eliminación Directa -la antesala de las Semifinales de Conferencia en los Playoffs de la MLS- comienzan el miércoles. La instancia de máxima importancia en la definición de la liga norteamericana podría tener ausentes notables. En un Chicago Fire acosado por las lesiones, la baja más importane podría ser la del volante Bastian Schweinsteiger, jugador franquicia incorporado este año.

El campeón del mundo con la selección de Alemania en 2014 podría perderse el partido más relevante para el Fire desde la temporada 2012, el duelo a todo o nada que se disputará esta noche el miércoles en el Toyota Park ante New York Red Bulls (8:30 pm ET, UniMás).



Debido a padecer una lesión en el muslo derecho 'Schweini' ha podido jugar apenas 19 minutos en los últimos siete partidos del Fire. Tras el entrenamiento del martes, ni el centro campista europeo ni el entrenador Veljko Paunovic se atrevieron a asegurar la presencia de Schweinsteiger en el cruce del miércoles.

"No está claro todavía", dijo el futbolista. "El entrenador probablemente decidirá mañana [por hoy]".

Cuando se le preguntó a Paunovic si esperaba incluir a Schweinsteiger en la convocatoria del partido ante los Red Bulls. el técnico señaló tras el entrenamiento del martes que "es algo que debemos hablar, tenemos que ver cómo se siente. Hoy es el último día en el que podemos evaluar sus sensaciones y lo que nos digan los doctores y el equipo médico. Es algo muy importante".



Tras perderse por completo los dos últimos partidos de Chicago, Schweinsteiger ha vuelto a entrenar con el resto de sus compañeros. El alemán asegurí que se sentía bien pero se negó a especificar que papel cumpliría en el partido de Eliminación Directa.

"Veremos si puedo jugar desde el inicio, o si quizás lo hago desde el banquillo", señaló. "El entrenador decidirá. Lo más importante es que tengamos un equipo con fuego en los ojos sobre la cancha, preparado para enfrentar a un rival muy duro".

Bastian Schweinsteiger jugó un papel importante para que Chicago Fire entrara a los Playoffs, gracias a su talento y a su veteranía en la mitad de la cancha. Desde su llegada a la MLS registró seis asistencias y tres goles. Además, el volante fue titular en 23 de 24 encuentros, antes de lesionarse en el encuentro de Montréal Impact el 2 de septiembre. Estuvo ausente en los cuatro partidos siguientes, y jugó luego 19 minutos en el encuentro ante New York City FC el 30 de septiembre. Cuando parecía que la dolencia era cosa del pasado, 'Schweini' volvió a resentirse a la semana siguiente y quedó fuera de la convocatoria en los dos últimos compromisos de la temporada regular.



"Me sentí muy bien ante New York City FC", reconoció e centrocampista. "Pero tuve un problema en el entrenamiento, y por eso tuve que dar un paso atrás y ser paciente, porque se la lase de partidos que se nos vienen. Espero que el miércoles podamos ganar, así tenemos la posibilidad de jugar al menos dos partidos más".

"Para mí esta situación es bastante frustrante, porque jugué durante toda la temporada ... Ahora llegan los Playoffs. Estoy contento de poder haber entrenado con el equipo, pero se que me falta el ritmo de juego", añadió Schweinsteiger. "Será el entrenador quien decida. Pase lo que pase no me enojaré con él o con otra persona. Quiero ayudar al equipo tanto como pueda. Ya sea jugando o de otra manera. Daré lo mejor para el club":



El panorama en el campamento naranja

En Houston Dynamo confían en poder contar con el atacante hondureño Romell Quioto para el partido de Eliminación Directa del jueves ante Sporting Kansas City, en el BBVA Compass Stadium (9:30 pm ET, UniMás), pese a que el delantero salió lesionado en el último partido de la temporada regular, frente a Chicago Fire.



Tanto el atacante como el entrenador Wilmer Cabrera dejaron claro que Quioto podría estar en la convocatoria en el inicio de la postemporada.

La mala noticia en el seno del club texano la dio la rotura de ligamentos cruzados del defensor A.J. DeLaGarza, que será operado en los próximos días y quien tendrá por delante una larga fase de recuperación.