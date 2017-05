Bastian Schweinsteiger demuestra sus dotes de cantante durante un partido de béisbol

Junto a sus compañeros del Chicago Fire, el mundialista alemán le cantó a la afición la tradicional melodía “Take Me Out to the Ballgame”.

Bastian Schweinsteiger se ha adaptado a sus nuevos alrededores en tiempo récord. Además de sus dos goles con el Chicago Fire, el mediocampista alemán ha estado activamente presente en partidos y eventos en otros deportes su nueva ciudad.



Junto a su esposa, la tenista Ana Ivanovic, Schweinsteiger ha asistido a partidos de los Chicago Bulls y los Blackhawks. Su más reciente visita fue al Wrigley Field para apoyar a los Chicago Cubs, donde se llevó halagos por su manera de hacer el primer lanzamiento.



Pero eso no fue todo. Schweinsteiger algo dejó entrever sus dotes de cantante al unirse a sus compañeros de equipo Dax McCarty y Drew Conner para entonar la tradicional canción de béisbol “Take Me Out to the Ballgame”.



Tras la presentación, McCarty aseguró que es el comienzo de un nuevo grupo musical, el cual llamó, los “Daxstreet Boys”.