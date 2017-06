Atlanta United y sus figuras aprueban con nota alta el examen de mitad de año en 2017

El día siguiente de la derrota por 2-1 de Atlanta frente a D.C. United en el añoso RFK Stadium tal vez no sea la mejor fecha para hablar del cúmulo de aciertos que el equipo de Gerardo Martino encarna en su primera temporada en la MLS. Pero buscamos una mirada sobre el equipo del estado de Georgia que vaya más alla de lo inmediato, de lo más reciente, y que se enfoque en todo lo positivo que la escuadra rojinegra dejó hasta ahora, con casi la mitad de la temporada regular disputada.



Lo primero que hay que destacar es que -pese a algunas inconsistencias bastante evidentes en el sector defensivo- Atlanta United es un competidor fuerte dentro de la Conferencia Este, ubicado en este momento apenas por debajo de la línea roja, que separa a quienes estarían a fines de octubre dentro de los Playoffs de los equipos que tendrían que mirar la postemporada por televisión. El conjunto de 'las 5 Franjas' está en este momento a apenas un punto de Columbus Crew, el sexto clasificado en su zona. Dependiendo de lo que ocurra el sábado en su partido como local frente a Colorado Rapids (7 pm ET, MLS Live) y en el resto de la jornada del fin de semana, Atlanta United podría regresar a posiciones de privilegio antes del inicio de la próxima semana.



Más aciertos que errores

Los desarreglos defensivos y cierta merma en el rendimiento del equipo cuando actúa fuera de su ciudad -algo bastante normal dentro de la dinámica de los equipos debutantes en la MLS- podrán solucionarse con el paso de las próximas semanas y con alguna potencial operación durante la apertura del mercado de transferencias de verano. Pero Atlanta United tiene muchas más cosas para elogiar que para cuestionar. Y a eso vamos a dedicarnos.

El fenómeno popular que representa cada encuentro como local disputado en el Bobby Dodd Stadium va más allá de la novedad y de la moda. El público llena el estadio porque va a ver en acción a un buen equipo, lleno de figuras con futuro -sí- pero absolutamente decisivas en el presente de la temporada 2017.



Los aciertos comienzan por la elección del entrenador. Gerardo Martino no solamente es un técnico de alto perfil por sus trabajos anteriores en equipos como el FC Barcelona o la selección argentina. Es la persona adecuada -los partidos y el desarrollo del equipo lo demuestran- para hacer que los dolores de crecimiento de la franquicia no solamente no se noten demasiado, sino que además genere la sensación de que el plantel está para cosas mayores. 'El Tata' se sale del guión que habitualmente aplican muchos entrenadores en la liga, es atrevido, no teme cuando hace innovaciones y -quizás más importante- demostró que quizás sea el mejor 'scouter' de toda la MLS.



En 2016 el rosarino llegó a Atlanta con su particular lista de compras, que incluía a una pléyade de futbolistas absolutamente desconocidos en el fútbol norteamericano, hoy convertidos en favoritos por la afición de su equipo y de la liga en general. Los tres jugadores franquicia elegidos por Martino -jóvenes, sudamericanos- son la mejor confirmación de esta situación.

El enganche paraguayo Miguel Almirón - Miggy, para los hinchas del equipo- superó en un puñado de partidos todas las expectativas generadas a su alrededor. Los 10 llegados desde el sur de Sudamérica -valga la redundancia- han hecho un gran aporte a la MLS en los últimos años, pero lo de Almirón puede estar uno o varios escalones por encima de sus predecesores. Con 23 años el guaraní está todavía lejos de haber alcanzado su techo productivo, y pese a ello ya ha puesto 'patas arriba' a la liga. Con ocho goles en la temporada regular y muchísimas jugadas para el recuerdo, el asunceño es seguramente la mejor irrupción futbolística en el fútbol norteamericano en este 2017.



Primero llegó a préstamo y, casi de inmediato, se convirtió en una incorporación de carácter definitivo. El delantero venezolano Josef Martínez fue un torbellino en el inicio de la temporada regular, en la que rápidamente consiguió cinco goles para Atlanta United. El nuevo equipo de la MLS no dudó y confirmó al Torino de Italia la compra del paso del atacante 'vinotinto', quien -tras varias semanas de inactividad por estar lesionado- regresó a la actividad recientemente, con anotaciones tanto en la liga con en la Copa Abierta de Estados Unidos.



Héctor Villalba fue la primera contratación estelar de Atlanta United. Integrante muy joven del plantel de San Lorenzo de Almagro que en 2014 ganó la Copa Libertadores, 'Tito' tuvo un inicio de temporada menos impactante que sus compañeros, pero se puso al día de manera muy satisfactoria en semanas recientes, anotando su nombre en el marcador en seis ocasiones, haciendo que la prolongada ausencia de Martínez fuera menos dolorosa.



Almirón, Martínez y Villalba marcaron sus respectivos goles en la victoria como local por 3-1 del 17 de junio frente a Columbus Crew. Pero la capacidad de seducción de Atlanta United no se agota en sus jugadores franquicia.



Cuando a comienzos de temporada el equipo argentino de Vélez Sarsfield anunció que cedería al atacante Yamil Asad al club del estado de Georgia la sorpresa fue bastante grande. En su país nunca se discutió la calidad y las condiciones del futbolista, pero sí fueron notables sus altos y bajos y su poco impacto en el juego colectivo desde su debut en 2013. Pero, como el propio Asad explicó recientemente a FutbolMLS.com, Gerardo Martino está transformando la carrera de 'el Turquito' de una manera inesperada para el jugador. Hoy, Asad lidera las estadísticas de asistencias en la MLS, con 9 servicios, superando a figuras como Víctor Vázquez (Toronto FC), Alex (Houston Dynamo) o Romain Alessandrini (LA Galaxy).



Dentro de la intermitente y a veces desajustada defensa de Atlanta, el también argentino Leandro González Pirez (de 25 años) aparece como un nombre que tiene todo para ser el líder de la última línea durante varias temporadas por venir. Y su de buscar talento joven y no sudamericano se trata, el club también tiene de eso: el volante alemán Julian Gressel (23 años, 3 goles, 5 asistencias) se afirma para presentar batalla en la lucha por quedarse con el reconocimiento al mejor novato de la temporada.

Las turbulencias pasajeras pueden distraer la atención con respecto al objetivo final. En más de un sentido -cuando todavía queda un partido para alcanzar de manera matemática la mitad del curso 2017- Atlanta United FC ya ha aprobado la mayoría de las materias que tuvo que cursar. De -literalmente- la nada se creó un equipo altamente competitivo, con opciones ciertas de entrar de manera contundente a los Playoffs, guiado por jóvenes jugadores que llegaron a la MLS para dejar su marca, adorado por una multitud fiel, dirigido por un entrenador carismático y sabio. Honestamente, poco más se puede pedir.



