Atlanta United tendrá el reto de NYCFC sin 'Tata' Martino en el banco

Atlanta United volvió al camino victorioso al vencer 4-1 a Houston Dynamo el fin de semana. La euforia por conquistar la cuarta victoria de la temporada fue eclipsada por la expulsión del técnico Gerardo Martino.

"La pelota fue pateada al área técnica. Justo donde yo estaba y la pateé. La jugada estaba detenida y había un jugador en el piso. Era una jugada muerta y la pateé. Fu lo que pasó", dijo Martino sobre la jugada en la que el árbitro Allen Chapman decidió mostrarle la tarjeta roja.



La expulsión significa que Martino no estará en el banco contra New York City FC, uno de los líderes de la Conferencia del Este. Será la primera vez que Atlanta no tendrá al hombre al que le asignaron el proyecto futbolístico del club de expansión en la MLS.

Será el segundo enfrentamiento entre Atlanta United y el NYCFC de Patrick Vieira, quizá los técnicos atractivos de la liga gracias a sus carreras en Eurropa y Suramérica. Los Celestes se impusieron sin objeciones 3-1 en el partido del 7 de mayo en el Yankee Stadium.



"Jugamos una vez por semana así que simpre está la oportunidad de tener una revancha", dijo Yamil Asad. "No jugamos nuestro mejor partido y vamos a corregir los errores que tuvimos".

Atlanta United todavía no ha definido quien estará a cargo de las instrucciones desde la zona técnica. Los asistentes de Martino son Jorge Theiler, que estuvo con el DT en la selección Argentina, y Darío Sala, ex arquero de FC Dallas.

El partido entre Atlanta United y NYCFC se disputará el domingo a las 5:00 p.m.