Atlanta United FC llegó a los Playoffs gracias a su capacidad de transformar a la MLS

Apenas un año atrás, Atlanta United FC no existía. De manera literal. A mediados de octubre de 2016 el club rojiblanco ya había presentado a Gerardo Martino como su entrenador y contaba con su primer jugador franquicia, quien durante unos meses jugó cedido en la Liga MX: Héctor Villalba. Pero -por ejemplo- todavía no había presentado a otras figuras como Miguel Almirón o Josef Martínez.

En menos de un año, 'Tata' Martino y la directiva del club lograron la epopeya de armar un plantel extremadamente competitivo, que en su temporada de debut en la MLS consiguió clasificar a los Playoffs. En la breve historia de Atlanta United todo fue grande, masivo. Desde la expectatia por la llegada del ex seleccionador de Argentina y ex entrenador del FC Barcelona, pasando por la notable calidad de sus incorporaciones, y culminando en la incomparable respuesta del público, que colmó tanto el Bobby Dodd Stadium como el novísimo Mercedes-Benz Stadium.



Más que un gran equipo de fútbol -que lo es, sin dudas- Atlanta United es el catalizador de un fenómeno popular que hasta su llegada estaba oculto en la principal ciudad del estado de Georgia. Solo por ese detalle, lo del conjunto de 'las Cinco Bandas' merece ser considerado como la gran historia del año en la MLS 2017.



UN IMPREVISTO FENÓMENO DE MASAS

Atlanta United rompió en dos ocasiones la marca histórica de asistencia de público en un partido de la MLS. Cerró la temporada regular ante más de 71.000 espectadores en un partido frente a Toronto FC. También fue el equipo que más gente congregó en toda la liga cada vez que se presentó como local. Allí donde nada había un año atrás, el equipo y la ciudad que lo alberga han creado un fenómeno que solo puede compararse con lo que los Sounders tienen en Seattle.



Manifestación de popularidad aparte, lo de Atlanta United merece ser destacado por lo que ha generado sobre el terreno de juego. En una Conferencia Este enormemente competitiva -donde Toronto FC, New York CIty FC, Chicago Fire y New York Red Bulls partían como favoritos- los hombres de Gerardo Martino (muchos de ellos completamente desconocidos para la afición norteamericana) se incrustaron en el panorama de la región como protagonista. Con un juego valiente y desacomplejado, el equipo se quedó con la cuarta posición de la Conferencia Este. Una plaza que podría haber sido la segunda o la tercera, y que por detalles se terminó escapando en el último partido de la temporada regular.





CAMBIO DE PARADIGMA

Cuatro figuras sudamericanas: los jugadores franquicia Almirón, Villalba y Martínez, más el carismático Yamil Asad, a quien Martino transformó en la MLS en un temible 'todo terreno'. Todos ellos jóvenes y con ganas de comerse el mundo. El plan del 'Tata' y el talento de los cuatro elegidos han tirado por tierra con muchos preconceptos que flotaron en la liga durante años. Las figuras en la cancha llegaron para brillar en Norteamérica y dar el salto a Europa. La figura en el banco de suplentes llegó a una competición de la que desconocía prácticamente todo para -en cuestión de meses- convertirse en uno de sus máximos referentes tácticos. En su medida, el rosarino -el creador del estilo de Atlanta United- es un 'entrenador franquicia' que puede dejar a su actual equipo y a la liga en general un rico legado de análisis, visión y formación con el paso de los años.



Josef Martínez, de las inferiores del Caracas FC, a romper las redes la MLS, con Atlanta United Univision Deportes Network 0 Compartir

Atlanta United rompió el molde y marca tendencia. No significa que los próximos equipos que se agreguen a la liga -o los que ya existen- busquen imitarlo de manera fiel. Todo es demasiado reciente para saber si todo lo que ha ocurrido y ocurre en Atlanta puede replicarse en otras ciudades, en otros clubes. Pero sí es un ejemplo del que todos -grandes y pequeños, ricos y con presupuesto ajustado- pueden sacar detalles aplicables a sus respectivas realidades. ¿Quién -a día de hoy- no procura asegurarse al próximo Miguel Almirón para que conduzca su juego? ¿Quién no ha revisado sus informes de scouting en América Latina a la vez que intentan cazar a alguien que se parezca a Josef Martínez?



La MLS -acostumbrada a importar figuras globales- desde la llegada de Atlanta United comienza a creer en sus opciones de ser la plataforma de desarrollo de futbolistas que podrían ser figuras globales en el futuro. Ese es el mayor logro del equipo en su primer curso.



TODO AL ALCANCE DE LA MANO

Muchos de los jugadores de Atlanta United jamás han jugado un partido de Playoffs en la MLS. Pero varios de ellos han sido campeones a nivel juvenil con sus respectivas selecciones, ganaron la Copa Libertadores o están acostumbrados a estar en el radar de grandes conjuntos europeos. La presión del debut en la postemporada de la liga norteamericana será relativa para varios de ellos. Lo mismo vale para un cuerpo técnico que ha sido testigo de crisis y momentos de gloria en varios países de América Latina y Europa. ¿Quién puede atreverse a decir que la juventud y falta de kilómetros recorridos en la Major League Soccer pueden ser un obstáculo real en la carrera de este equipo hacia el título? Atlanta United es un equipo especial, quizás único. El cielo es el límite para el conjunto que hace vibrar a una gran parte de Estados Unidos.



publicidad