Atlanta United está a punto de romper récord de asistencia en la MLS

Los días son dulces en Atlanta desde la apertura del Mercedes-Benz Stadium. El Atlanta United marcó 10 goles en dos partidos, mete miedo y se asoma a los playoffs de MLS en su primera temporada.

Pero lo más importante es que se ganó el corazón de la ciudad. Un promedio de 46,318 aficionados asistieron a los partidos en Bobby Dodd Stadium. A la inauguración del Mercedes-Benz Stadium el domingo fueron 45,314. El miércoles contra New England Revolution hubo 42,511.



Así que llegó el turno de romper récords. El club anunció que para el partido del sábado se han vendido 69,256 boletos, uno más que el récord que tenía LA Galaxy cuando jugó su primer partido en el Rose Bowl de Pasadena en 1996. (92,650 aficionados estuvieron en un Chivas USA-New England Revolution en el Coliseum de Los Ángeles, pero el partido era parte de una doble cartelera que incluía el duelo entre FC Barcelona y el América de México).

Atlanta United apunta a los 71,000 que es la capacidad del estadio para partidos de NFL.

Y todavía hay dos récords más que Atlanta puede romper: el de promedio de asistencia de la MLS que tiene Seattle Sounders con 44,247; y el de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) que impuso el New York Cosmos de la vieja NASL en 1978 al promediar 47,856.



Las mejores asistencias de la historia de la MLS:

13 de abril de 1996, Galaxy vs MetroStars: 69,255

25 de agosto de 2013, Seattle vs Portland: 67,385

7 de octubre de 2012, Seattle vs Portland: 66,452

18 de agosto de 2007, Red Bulls vs Galaxy: 66,237

27 de octubre de 2013, Seattle vs Galaxy: 66,216