"Atlanta está haciendo las cosas de la manera correcta", asegura el arquero Brad Guzan

Brad Guzan no ve la hora de comenzar a jugar con Atlanta United.

Brad Guzan no ve la hora de comenzar a jugar con Atlanta United. Reuters

Partió de la liga en 2008 para ser parte del máximo nivel europeo. Casi una década más tarde regresa a un ambiente completamente distinto al que dejó atrás. Brad Guzan es la gran incorporación de Atlanta United en el mercado de verano y afronta con entusiasmo lo que le pueda deparar esta nueva experiencia, de regreso en el fútbol de su país. El arquero de la selección de Estados Unidos habló en profundidad con Extra Time Radio, el podcast de la web oficial de la liga en inglés.

“Siempre dije quería regresar a la MLS en algún momento”, afirmó el internacional estadounidense. “Lo que pasa es que nunca sabes cuándo ese momento puede llegar. Muchas veces esa decisión no está enteramente en tus manos”, agregó. “Cuando me llegó esta oportunidad con Atlanta las conversaciones fueron buenas y no pude estar más entusiasmado de unirme al club”.



Guzan estuvo casi una década en el fútbol de Inglaterra, al que llegó tras salir de Chivas USA. “Siento que tengo muchas cosas para aportar”, aseguró. “Tengo ganas de unirme al equipo y al cuerpo técnico. Ya pasé unos días con ellos pero quiero darlo todo lo antes posible”.

De los 22 equipos de la MLS, ¿por qué el portero se decantó por Atlanta United. “Existen algunas razones personales. Pero, además de eso, miras al equipo, a las cosas que están haciendo como club… Como están tomando por asalto el papel de equipo en expansión… Eso habla mucho y bien del club”, admitió Guzan. “Todo el mundo puede ver el entusiasmo que genera que todos los planes de la dirigencia están dando frutos. Creo que no me lo podía pensar demasiado. Quería ser parte de esto”.



Si bien todavía no pudo debutar con su nuevo equipo, Brad Guzan ya comenzó a vivir la experiencia de Atlanta United. “Estuve en el Bobby Dodd Stadium para el partido contra Colorado”, reveló en el marco de la entrevista. “Poder vivir en directo esa experiencia fue muy fuerte. Creo que eso va a seguir cuando nos mudemos al Mercedes-Benz Stadium”.

Brad Guzan regresa a una MLS en la que las cosas han cambiado mucho. “Fui parte del primer año de Chivas USA y vi cómo se manejaron las cosas allí durante la expansión. Hoy ese equipo no existe más”, rememoró el futbolista. “Ahora puedes ver que Atlanta está haciendo las cosas de la manera correcta. La liga ha crecido y ha mejorado mucho desde que me fui. Ojalá siga haciéndolo a este ritmo”.



“Pude entrenar con Atlanta durante una semana, justo antes de que comenzara el campamento de la selección”, explicó el arquero nacido en el estado de Illinois. “No he pensado demasiado hasta ahora en jugar para ellos porque en la práctica no podía hacerlo. El libro de transferencias no se habría hasta el 10 de julio y en esa semana de trabajo con el club debía concentrarme en la selección y la Copa Oro”.

En su temporada de estreno Atlanta United está cumpliendo con un papel más que destacado, y ocupa en la actualidad la cuarta posición en la Conferencia Este. El cuadro de ‘las Cinco Bandas’ contó hasta ahora con Alec Kann como titular bajo los tres palos. ¿Espera Guzan ser titular desde su incorporación efectiva al equipo? “Cuando regrese al equipo esa será una pregunta para ‘Tata’ [en referencia al entrenador Gerardo Martino ]. Yo solamente quiero entrenar bien, aportar mi ética de trabajo. El equipo lo ha hecho muy bien esta temporada. Uno simplemente quiere aportar a eso. Y ayudarlos a subir posiciones en la tabla”.



Antes de sumarse a Atlanta United FC, el arquero de 32 años disputa la Copa Oro de la CONCACAF con la selección de Estados Unidos. Un equipo que se ha renovado bastante en los últimos meses. “Cuando tienes a un montón de caras nuevas eso trae nueva energía a nuestro campamento. Hubieron nervios al principio, pero eso ya pasó. Los nuevos muchachos entienden qué es esto de estar concentrados y jugar para la selección”.

El Team USA comenzó su participación en el torneo internacional con un empate frente a Panamá y un ajustado triunfo frente a Martinica. “Lo más importante es ir partido a partido. Ojalá podamos clasificar a la siguiente etapa, mucho mejor si es en el primer lugar de nuestro grupo”, manifestó. “De ahí en adelante, son partidos de eliminación, y uno quiere imaginarse en la final del campeonato y ganarlo. Sabemos qué tipo de cosas están en juego y cuál es nuestro desafío”.



Hoy Guzan es el titular en el arco de la selección dirigida por Bruce Arena. Tim Howard -un histórico en el equipo nacional- ocupa un lugar en el banco de suplentes. “Nada cambia demasiado entre Tim y yo”, explicó el nuevo futbolista de Atlanta United. “Nos llevamos bien, competimos en los entrenamientos. Nos exigimos mutuamente para mejorar. Y dejamos la decisión a los entrenadores”, expuso. “Bruce [Arena] comunica sus decisiones muy bien. Tengo la suerte de haber trabajado junto a Howard durante muchos años. Tenemos una buena relación laboral, y además somos amigos”.

Tras nueve años en el fútbol inglés, en los que jugó para Aston Villa, Hull City y Middlesbrough, Brad Guzan regresa a la MLS con ansias de inscribir su nombre en Atlanta United, un equipo que sorprende a todo el mundo en su año de debut en la Major League Soccer.



publicidad