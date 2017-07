Así va la MLS: Miguel Almirón, el 'desconocido' 10 paraguayo que tomó a la MLS por asalto

MIGUEL ALMIRÓN, EL MAGO DE ATLANTA QUE LLEGÓ DESDE PARAGUAY

Miguel Almirón no podía imaginar el 10 de marzo de 2013 que apenas cuatro años más tarde sería una de las figuras más fulgurantes de la MLS. El joven 10 -que en esa fecha debutó a nivel profesional con el primer equipo de Cerro Porteño, en la primera división de Paraguay- llegó al fútbol de Estados Unidos con la intención de tomarlo por asalto, como estandarte y gran figura de Atlanta United FC, uno de los dos equipos que debutaron en la Major League Soccer en esta temporada.

Miguel -ahora afectuosamente bautizado como Miggy por la afición del cuadro rojinegro- es el maestro de ceremonias del circo de tres pistas que Gerardo Martino propone en cada partido que Atlanta juega. Desde el centro del campo Almirón maneja los hilos de conjunto que, pese a ser completamente nuevo, sin antecedentes históricos previos, se presentó en la liga con una notable ambición y que hoy -en las primeras semanas de la segunda mitad de la temporada regular- lo encuentra en la cuarta plaza de la Conferencia Este, con 30 puntos.



Miguel Almirón -como la gran mayoría de sus compañeros recién llegados a Atlanta United desde América Latina- no necesitó adaptación alguna para actuar en la MLS y fue capaz de causar un impacto sensible en su equipo y en la liga desde su primer encuentro. El volante ofensivo guaraní puso pie en Norteamérica después de ser durante un par de años el mejor jugador de la primera división argentina con Lanús, equipo con el que ganó dos titulos. Y, ya es evidente, arrastra su estirpe de campeón allí donde se presente, debido a que salió de su país natal con dos campeonatos de liga con 'el Ciclón del Barrio Obrero'. Y apenas tiene 23 años.



Si la MLS está en proceso de recambio, y ahora opta por jugadores con futuro más que por viejas glorias que llegan a Canadá y Estados Unidos para revalidar sus antiguos logros, Miguel Almirón es el mejor ejemplo de esa mutación. Atlanta United es un equipo nuevo, con una visión todavía más nueva. El club de las 'cinco barras' -bajo la inspiración e indicación de 'Tata' Martino- dio la responsabilidad a figuras jóvenes y desconocidas. Además de Almirón, nombres como los de Josef Martínez, Héctor Villalba, Yamil Asad y Julian Gressel son los que impulsan a la franquicia del estado de Georgia a ser uno de los equipos que más entusiasman dentro de la Major League Soccer.



Dentro de ese notable grupo, Almirón sobresale. Con nitidez. El asunceño -que no esconde su voluntad de alguna vez jugar en el fútbol de Europa- es un futbolista determinante, capaz de ganar por sí solo partidos. Algo de lo que apenas muy pocos -David Villa, Sebastian Giovinco, el Nicolás Lodeiro de 2016- pueden presumir en la MLS. El enganche de Atlanta lo tiene prácticamente todo; velocidad física y mental, regate endiablado, y un brillante disparo de media distancia. Un 10 de manual, que -además- expone en cada partido su capacidad de mando sobre el terreno de juego.

Almirón todavía no termina de creerse que cada vez que su equipo juega como local en el Bobby Dodd Stadium más de 40.000 aficionados alienten de manera ferviente. Los hinchas no hacen más responder al buen desempeño del equipo y de sus figuras. En 19 partidos de temporada regular el talentoso sudamericano marcó 8 goles. Pese a no ser un artillero tradicional, las estadísticas lo ponen ahora mismo entre un grupo de célebres goleadores de la liga, como Bradley Wright-Phillips, Federico Higuaín y el mismísimo Giovinco.



Recientemente Miguel Almirón comentó a FutbolMLS.com que no se plantea ser el Jugador Más Valioso de la MLS en su temporada de estreno. Pero a veces la voluntad y la realidad se contradicen, y hasta colisionan. En más de una ocasión el guaraní ya fue elegido como el Jugador de la Semana de la liga norteamericana, y parece difícil poder ocultar su candidatura para estar entre los mejores futbolistas del año.

Lo que sí parece claro es que Almirón es el mejor fichaje de la presente temporada. Por sobre otras figuras destacadísimas como Nemanja Nikolic, Romain Alessandrini y Bastian Schweinsteiger o el arribo de juveniles como Yangel Herrera, el 10 de Atlanta United es un valor presente y a futuro para su club y el torneo.



Miggy Almirón -idolatrado en su ciudad de acogida, respetado y temido en otras ciudades de la MLS- entró a la liga por la puerta grande. Dejando una impronta que será difícil de borrar o imitar. El paraguayo es un jugador único, de los que no abundan, cuyo rendimiento debe ser reconocido en el ámbito del fútbol norteamericano.