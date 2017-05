Arranque de la Jornada 10: Kaká y Orlando City quieren seguir en la cima ante el Toronto de Giovinco

Kaká y Orlando City en busca de mantenerse como superlíder

Toronto FC vs. Orlando City

Miércoles 7:30 pm ET | TSN en Canadá, MLS LIVE

Kaká regresó a las canchas la semana pasada tras una lesión, y no desentonó con un Orlando City que no cree en nadie y ya es superlíder de la MLS con el triunfo de 2-0 sobre Colorado Rapids con goles del astro brasileño y el colombiano Carlos Rivas a pase de su compatriota Cristian Higuita. Los cafeteros han sido esenciales en el éxito de los Lions, ya que le dan el balance justo al equipo purpura.



Orlando ha basado su poderío jugando de local, donde tienen cinco victorias en el mismo número de presentaciones, pero de visitante aún no han sido probados ya que solo han jugado en cancha ajena en dos ocasiones. A media semana tendrán su prueba de fuego, donde podrán dar un golpe de autoridad ante Toronto FC. El cuadro canadiense se encuentra invicto en su patio en cuatro partidos este año.

Y para el cuadro de la Florida no será nada sencillo enfrentar al subcampeón de la MLS, que está retomando su mejor nivel al igual que sus estelares atacantes Sebastián Giovinco y Jozy Altidore. Los últimos dos partidos de los Escarlatas han sido como locales y le pasaron por encima a dos buenos equipos como Chicago Fire y Houston Dynamo con marcadores de 3-1 y 2-0 respectivamente. Se avecina un partidazo el miércoles por la noche.



Sublíderes al acecho: Los Toros neoyorquinos visitan al Infierno Azul

Sporting Kansas City vs. New York Red Bulls

Miércoles 8:00 pm ET | MLS LIVE

Sporting KC llega como sublíder de la Conferencia Oeste, a tan solo dos puntos del líder Portland Timbers. NY Red Bulls llega en iguales condiciones aunque en la Conferencia Este, a tan solo dos puntos del líder Orlando City. Ambos vienen de ganar sus respectivos duelos, los dos están invictos de local pero sufren como visitantes, por lo cual Sporting lleva la mejor mano en este partido al disputarse en su “Infierno Azul”.

Las similitudes continúan en relación a su ataque. La fórmula ofensiva de Sporting depende de Benny Feilhaber y Dom Dwyer, mientras que la de Red Bulls depende se Sacha Kljestan y Bradley Wright-Phillips. Ninguna de las dos ofensivas ha explotado, al contrario, cuentan con muy pocos goles por partido pero los suficientes para sacar los resultados. La diferencia, aparte de la localía, estaría quizás en la defensiva. La de Kansas City es la mejor de la liga con solo tres recibidos.



El partido se antoja muy parejo en todos los sentidos, pero Sporting parece tener dos puntos a favor que inclinarían la balanza a su favor. Un triunfo de cualquiera de los dos, y una derrota de Orlando, los catapultaría no solo a la cima de su conferencia, sino también de la tabla general – así de relevante es este partido entre sublíderes.

El bipolar Vancouver de Fredy Montero ante el colero Colorado Rapids

Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps

Viernes 10:00 pm ET | TSN en Canadá, MLS LIVE

Vancouver Whitecaps es un equipo con tendencia ‘gitana’, en sus últimos seis partidos de liga, repite la secuencia de perder y luego ganar, sin poder ligar partidos consecutivos sumando puntos. Igual pierde en casa ante uno de sus odiados rivales como Toronto, como gana a la siguiente fecha por goleada ante Galaxy, para luego caer goleados por el débil Real Salt Lake, y luego vencer al campeón de la MLS, para nuevamente caer ante el archirrival Portland, y reivindicarse ante otro rival canadiense como Montreal. Simplemente impredecibles, aunque de continuar con la secuencia, les tocaría perder ante los Rapids.



Pero ante Colorado, aunque sea como visitante, tienen la gran posibilidad de ligar dos triunfos por primera vez en la campaña, ya que los Rapids no son ni la sombra del año pasado, son últimos del Oeste, Tim Howard está suspendido y el goleador de los Caps, Fredy Montero, esta enrachado con cuatro goles en el recién terminado mes de abril y los de las Montañas Rocosas no presumen de una de las mejores defensas en la actualidad.