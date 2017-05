Argentino ídolo que dirigencia no quiso renovar en Real Salt Lake, regresa a 'casa' con FC Dallas

Javier Morales marcó 49 goles con RSL, ganó una copa MLS y tras no ser renovado, ahora regresa con el único invicto de este 2017

Javier Morales celebra gol con Maxi Urruti FC Dallas vs. Minnesota United Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

Por: John E. Rojas - @jrojasa75

Fueron 49 goles para Real Salt Lake, era la cara de un equipo con el que alcanzó a jugar una final de Copa de Campeones de Concaf, y el título de MLS en una oportunidad (2009). Sin embargo este 2017, el argentino Javier Morales jugará por primera contra el equipo de sus amores en Estados Unidos.

“Ni sé donde queda el camerino de visitante, me van a tener que llevar. Va a ser una de las cosas raras que me van a pasar”, dijo sonriendo Morales desde el hotel en Utha donde se hospeda FC Dallas de cara al encuentro de este sábado en el estadio Rio Tinto.

Con FC Dallas, el volante creativo suma 240 minutos y un gol, el que le sirvió para llegar a la marca de 50 tantos y 50 asistencias en la MLS. “Es el fruto de mucho esfuerzo y mucho trabajo durante todos estos años”, aseguró.

Para él, que la marca se hubiera dado con otra camiseta diferente a la de RSL no fue agridulce. “La verdad que no. Primero porque no estaba al tanto de la estadística, y después porque hacer goles es muy lindo igual”.



Y aunque los disfrute, aunque lleve 50, este fin de semana podría perfectamente marcar uno que no piensa celebrar. “No, eso no. RSL significa mucho en mi carrera, gran parte de lo que soy se lo debo al club y a la ciudad. Jamas le gritaría un gol. Me debo hoy al FC Dallas pero no tengo nada en contra de RSL”.

Lo cierto es que con o sin gol, Morales va a tener la oportunidad de despedirse de Rio Tinto. “Estoy consciente de que puede ser mi último partido en este estadio porque a mi edad no sabes si vas a jugar un año, dos o unos meses. No me pongo números, entonces nadie sabe si volveré o no”, explicó.

“Seguramente tendré una emoción o sentimiento, porque regreso después de varios meses a un lugar donde pasé 10 años casi de mi vida, pero no sé exactamente qué sentiré. Sería todo nuevo para mí”, acotó.



Morales tiene contrato por esta temporada con FC Dallas y no tiene claro su futuro, aunque sí el cuándo dirá no más al fútbol. “El día que no tenga nada que mostrar o nada para dar, ese día será el de mi retiro" puntualizó.

Y siguió, "hoy sigo teniendo las ganas de jugar, de demostrar que quiero jugar todos los partidos”. Asegurando que no se trata de demostrar que en RSL se equivocaron. “Siento que se lo tengo que demostrar a Oscar (Pareja, entrenador de FC Dallas) y a los que confiaron en mí. Llegará un momento en el que me toque dejar de jugar, pero espero que no sea pronto”.



Respecto a su nuevo entrenador, el impacto que Pareja tiene en los juveniles y la diferencia con lo que haya visto hasta ahora, Javier no se guardó elogios. “Oscar es alegre para trabajar, trabaja muy bien, es muy apasionado, le dedica quizá las 24 horas del día al fútbol y está siempre pensando en el bien del equipo”.

FC Dallas es el único invicto del torneo y la pregunta es si podrá repetir el dominio de 2016, pero siendo campeón en este 2017. “Es muy difícil ser campeón. Este es un equipo al que le está pasando cerca y eso dice que algo bien está haciendo, ojalá podamos arreglar esos detalles y ganar la copa”.

De vuelta a Salt Lake, Morales recuerda que era su deseo retirarse con la camiseta de RSL y tiene claro que eso no va a pasar. Al preguntarle si en caso que las cosas cambiaran en el club de Utah y lo llamaran para la próxima temporada, él estaría dispuesto a aceptar, Javier sonrió e hizo una comparación para responder. “Me estas preguntando algo como si me llaman a decirme que si quiero ir a Barcelona a jugar con Messi. Es algo muy difícil y sinceramente no creo que pase”



Morales y su familia tienen casa en Salt Lake City y está abierto a la idea de regresar al retirarse para vivir allí. “Es una posibilidad que pueda venir y hacer algo por esta ciudad, quizá pueda ayudar desde otro lado a un lugar que quiero mucho y donde tengo tantos amigos y recuerdos”.