Argentino González Pirez en inglés intensivo para coordinar defensa de Atlanta United

Dicen que en una cancha de fútbol el único idioma es el de la pelota, pero el argentino Leandro González Pirez prefiere que todo este claro y recurre a todas las herramientas posibles.

Un video con micrófono abierto del Atlanta United muestra al defensa de 25 años practicar al máximo el inglés durante una sesión de entrenamientos.



"Como to this side", "It's impossible", "When you don't go, you pass, if not, wait" "Good, good, good" y "I wanted to play one touch", son algunas de las expresiones de González Pirez dice durante la sesión en la que también se le oye hablar al cuerpo técnico de Gerardo 'Tata' Martino en español. El zaguero se concentra en el diálogo con los jugadores más jóvenes del plantel.

Además de prácticar, el argentino corrige sus dudas con el inglés Harrison Heath al que le pregunta cuando se usa "Want y Have" y le consulta sobre los tiempos verbales en un momento del video.

La única experiencia de González Pirez fuera de Argentina antes de llegar a Atlanta fue en el Gent de Bélgica, en donde los extranjeros suelen comunicarse en inglés antes de hablar con fluídez el idioma local.



El defensa ha sido uno de los hombres destacados en el equipo de expansión que marcha tercero en la Conferencia del Este después de seis jornadas. Atlanta visita a Montreal Impact en la séptima fecha.

Para ver el video González Pirez visita el siguiente enlace www.atlutd.com/post/2017/04/14/micd-leandro-gonzalez-pirez.