Árbitros de la MLS claves en el uso del Árbitro Asistente de Video (VAR) en la Copa Confederaciones

En acción de la primera fecha de la Copa Confederaciones los árbitros de la MLS jugaron un rol clave en cuanto al VAR (Árbitro Asistente de Video), en el debut de la repetición de video en el torneo.

El Árbitro Asistente de Video es un quinto miembro del cuerpo arbitral quien está posicionado en una cabina y revisa todas las jugadas del encuentro usando el video disponible de la transmisión. El VAR puede alertar al árbitro central sobre errores en las marcaciones en cuatro diferentes situaciones – goles, penaltis, rojas directas, y en casos de identidad equivocada. El árbitro central puede solicitar una revisión formal y ver ángulos específicos de la jugada vía un monitor a nivel de cancha antes de decidir si cambiara una decisión.



Ha habido un total de cinco revisiones en total en los cuatro partidos jugados hasta ahora en la copa – todas situaciones de goles – y la primera vio al árbitro de la MLS Jair Marrufo fungir como el VAR en una decisión de anular un gol de Portugal en el primer tiempo del empate ante México.

Pepe había mandado el balón al fondo del arco, aparentemente dándole la ventaja a Portugal. Pero tras checar el video, Marrufo alertó al árbitro central Néstor Pitana al hecho de que varios jugadores portugueses estaban adelantados. Pitana ultimadamente se inclinó por la revisión de la jugada, y anuló el tanto.



The first VAR decision of the #ConfedCup denies Portugal the first goal of the match. @Powerade #PORMEX https://t.co/YCP2sb6zZy

— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 18, 2017