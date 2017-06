Árbitro le rescinde una tarjeta roja a Luciano Acosta gracias a la honestidad de un rival

La honestidad, en la vida y en el deporte, paga dividendos. Un buen ejemplo de ello es el volante Haris Medunjanin, quien -gracias a su reacción- ayudó a que le rescindieran una tarjeta roja al enganche argentino Luciano Acosta, rival en el último fin de semana.

El centrocampista bosnio -llegado esta temporada a Philadelphia Union- demuestra semana a semana que es una gran adición para el conjunto de 'la Ciudad del Amor Fraternal'. El sábado por la noche, además, demostró que es una excelente persona.



Los hechos se conocieron después de la victoria por 1-0 del Union ante D.C. United, un partido en el que el árbitro Sorin Stoica mostró una tarheta roja a Acosta tras -aparentemente- haber cometido una falta a Medunjanin.

"Soy siempre honesto", expresó el volante central. "Trato de ganar, pero no quiero hacerlo gracias a una jugada sucia o algo similar. Para mí es importante que ganamos jugando bien".

La jugada en cuestión ocurrió en el minuto 74, cuando Philadelphia ya estaba en ventaja. El 10 argentino derribó al europeo y luego -mientras el rival estaba en el terreno de juego- pareció darle una patada. Una acción que le valió la sanción en principio. Pero después del encuentro el árbitro "rescindió la tarjeta roja porque [Medunjanin] aseguró que no recibió un golpe de pie".



"I didn't feel a kick, it was just a push." pic.twitter.com/kJWXnbAWjq

— Major League Soccer (@MLS) June 26, 2017