MLS

Árbitro asistente de la MLS Matthew Nelson revela su homosexualidad

El árbitro asistente Matthew Nelson se convirtió este martes en el primer oficial de la MLS en anunciar públicamente su homosexualidad.

Nelson, quien reveló su identidad sexual a sus familiares y amigos en junio, explicó su decisión de salir del clóset en una carta publicada en OutSports.com, asegurando que lo hizo para su salud mental y para ser más abierto con sus colegas.



“Desde que salí [del clóset], he podido enfocarme más en trabajar de la mejor forma posible como árbitro asistente”, dijo. “Me ha liberado la mente de los temores de lo que las demás personas pensarán de mí. Y, lo más importante, me ha permitido ser como soy. Ser lo que realmente soy, sin sentir la necesidad de poner una fachada, es algo realmente liberador. Durante el pasado mes, he empezado a tener una relación abierta con un hombre maravilloso al que puedo decir con orgullo que es mi pareja. El poder compartir mi pasión por el arbitraje del fútbol con él es algo realmente gratificante”.

Nelson, quien hizo su debut profesional en junio de 2012 y fue parte del cuerpo arbitral del Partido de las Estrellas de la MLS en 2016, está programado para pitar el partido de esta noche (7:30 p.m. ET) entre Atlanta United y Philadelphia Union.



En total, ha dirigido más de 70 partidos de la MLS a lo largo de su carrera.

“Ser gay es sólo una parte de lo que soy como persona. También soy árbitro de fútbol, un estudiante doctoral, un amigo, un socio, un hermano y un hijo”, escribió Nelson. “Espero que al contar mi historia, pueda ayudar a otras personas a aceptar lo que son”.