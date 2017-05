Aprende los secretos del FootGolf, juégalo con Giovani dos Santos y beneficia a hospital infantil

Uno de los deportes que más se está poniendo de moda últimamente es el FootGolf. Y ahora podrías ser el afortunado que lo juegue ante el ídolo del LA Galaxy y la selección de México, Giovani dos Santos.

Si aún no eres un experto en este deporte, no te preocupes, Dos Santos te revela los secretos para ser un gran jugador de FootGolf o por lo menos como sentirse bien en un jacuzzi recibiendo un masaje de Cozmo – la mascota de los galácticos, en un educativo video.

En el mencionado video, Gio luce con el porte de un Tiger Woods del FootGolf; aunque en realidad desconocemos si realmente domina el FootGolf como Woods ha dominado el Golf. Por lo que pudimos observar en el video de los Bloopers, quizás si exageramos un poco con el sobrenombre.



.@oficialgio & @cozmolagalaxy bloopers. ⚽️⛳️😂

Enter for a chance to play footgolf with Gio & benefit @childrensla: https://t.co/qYZcBzyBIF pic.twitter.com/YCIi9JRZWn

— LA Galaxy (@LAGalaxy) May 18, 2017