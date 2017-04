Antes de ser operado este miércoles Sebastian Lletget presenció la práctica de LA Galaxy

El debut de Sebastian Lletget en un partido de la selección estadounidense en la eliminatoria mundialista en la CONCACAF estuvo pleno de contrastes. Por un lado, no pudo ser más auspicioso; el volante ofensivo de LA Galaxy marcó un gol en el inicio del partido que terminó siendo una goleada por 6-0 del Team USA frente a Honduras. Por otro lado, dejó un saldo doloroso. Lletget resultó lesionado en la disputa de un balón con el futbolista Ever Alvarado, del equipo nacional catracho. Una dolencia que inicialmente se consideró leve, pero que con el paso de las horas cobró gravedad.

Lletget sufrió una 'fractura de Lisfranc', y su recuperación insumirá muchos meses, un hecho que lo mantendrá alejado de las canchas de la MLS y de los encuentros de su selección por muchos meses. "Estaba 'bajoneado', como te imaginarás, pero voy a volver de esto como siempre. Tengo que concentrarme en lo positivo", explicó Lletget este mediodía a la web Jugador Franquicia.



El futbolista hijo de argentinos se someterá a una operación quirúrgica que ocurrirá varios días después de la noche de su lesión. "Mi pie estuvo hinchado por mucho tiempo. Todo eso tenía que bajar. Pero ahora está bien, está preparado, todo está listo para la operación. Lo tenemos que hacer".

Lletget asegura que todavía no tuvo contacto con Alvarado. "Todo está bien, fue parte del partido", expresó. "No creo que él haya intentado hacer eso. No fue su intención. Estas cosas pasan en el fútbol".

El largo proceso de recuperación podría insumir hasta seis meses, pero el atacante del Galaxy se lo toma con filosofía. "Esto es otro aspecto del juego. Va a ser difícil, pero tengo que aprender. Esta es la primera lesión fuerte, nunca experimenté nada así", comentó. En estos momentos Lletget se apoya en las vivencias y los consejos de sus compañeros de equipo. "Los que tuvieron una carrera larga me ayudan porque me hablan de las lesiones que tuvieron y me dicen que aprendieron mucho de eso".



"No se qué se siente después de una operación", manifestó 'Da Boy'. "Lo más probable es que los dos primeros meses van a ser difíciles, más que nada. Pero lo tengo que hacerlo para concentrarme en otra parte de mi carrera".

Lletget fue entrevistado al término del entrenamiento de este martes del equipo angelino. Una actividad a la que él no estaba obligado a asistir. "A mí me gusta venir", dijo. "Tenía ganas de ver a los jugadores, a mis compañeros. Tomar un poco de sol y agarrar un poco de felicidad".

A partir del miércoles el dueño del dorsal 17 en el equipo de Curt Onalfo hará todo lo posible para regresar saludable a LA Galaxy tan pronto como sea posible.



