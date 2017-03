Aníbal Godoy, el 'hombre fuerte' de Panamá que se siente "obligado" a derrotar al Team USA

La selección de Estados Unidos mostró una cara completamente renovada el pasado viernes, cuando goleó por 6-0 a Honduras en la tercera jornada del Hexagonal Final de la CONCACAF. Pero este martes el Team USA no será local, sino que tendrá que buscar sumar otra vez de a tres puntos frente a otro duro rival como es el equipo nacional de Panamá, en un escenario complejo como es el Estadio Rommel Fernández.

El equipo 'canalero' viene de perder por 1-0 en su más reciente visita a Trinidad & Tobago, y se propone hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse con una victoria en casa que puede resultar vital. Dentro de la selección panameña existe un jugador al que Estados Unidos no debería perder de vista; el volante de San Jose Earthquakes Aníbal Godoy.



publicidad

El centrocampista centroamericano inició la campaña 2017 de la MLS con el pie derecho. Godoy suma dos auténticos golazos en el inicio de la liga y se muestra como conductor del equipo de Dominic Kinnear.



Golazo del panameño Aníbal Godoy por segunda semana consecutiva para triunfo de Quakes /UniMás 0 Compartir

Lo que más llama la atención sobre Godoy en este inicio de curso en la liga norteamericana es su gran capacidad de acierto en la distribución del balón. Por ejemplo, en la reciente victoria de los Earthquakes por 3-2 frente a Vancouver Whitecaps tuvo un acierto en 93 de sus 115 intentos de pases en el área rival. 36 de ellos fueron en zona de ataque.

El brillante momento del panameño en la MLS no debería ser ignorado por Bruce Arena y sus hombres. Godoy considera que su selección debe jugársela por completo en el partido ante Estados Unidos. “Lo que se consiga de visita es bienvenido, pero en casa con cualquier rival es obligación ganar. No tenemos que mirar el nombre del equipo visitante sino que no nos permitimos otra cosa que no sea ganar”.



publicidad

Pese a que este martes algunos de sus compañeros de profesión y equipo serán sus rivales ocasionales Godoy reconoce que su llegada a la MLS ha sido un salto importante en su carrera. “A los panameños nos da un plus estar en la liga teniendo minutos constantes de competición porque llegamos a la eliminatoria con ritmo".



"Ahora [con el seleccionador Bruce Arena al mando] este Estados Unidos puede ser más peligroso por la necesidad que tienen de triunfo, porque hay jugadores que deben tener hambre de seguir siendo convocados y por eso nosotros debemos ser precavidos y respetarlos”.

Godoy suma 56 apariciones en el seleccionado panameño, y tiene 27 años. Experiencia, pero a la vez con futuro de cara al Mundial si se consigue la clasificación. Para él, el momento para jugar la máxima competición de selecciones es ésta.

“El profe ‘Bolillo” (Hernán Darío Gómez, seleccionador de Panamá), le ha dado confianza y oportunidad a los jóvenes. Eso es muy bueno. Especialmente sabiendo que hombres como Blas Pérez, Felipe Baloy y otros pueden estar jugando su última eliminatoria", dijo Godoy a FutbolMLS.com. "Por ellos y por nosotros, por el pueblo panameño, queremos que la clasificación sea ahora. Tenemos hambre de triunfo todos, los jóvenes y los experimentados”.



publicidad

Panamá no olvida que en el último proceso mundialista se quedó sin posibilidades de ir a Brasil 2014 justamente frente a Estados Unidos, su rival de esta semana. "Nos hemos enfrentado a Estados Unidos en otras oportunidades y el equipo superó ese episodio, prácticamente no lo hablamos. El profe ‘Bolillo’ nos ha ayudado a cambiar la mentalidad y ahora miramos solamente a nuestro objetivo” concluyó Godoy, el hombre fuerte del equipo nacional de Panamá.