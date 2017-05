Andrea Pirlo pierde protagonismo en NYCFC: Patrick Viera lo excluyó de convocatoria este fin de semana

La leyenda italiana de New York City FC fue banqueado por Yangel Herrera en fechas pasadas y el domingo ya ni siquiera ingresó en la convocatoria de los Citizens.

New York City FC

New York City FC

La falta de protagonismo de Andrea Pirlo en New York City FC se ha venido acentuando con el pasar de los partidos en la actual campaña, al grado de que para el partido estelar del domingo por la noche ante el invicto FC Dallas, el italiano ni siquiera entró en la convocatoria para el partido.

El mediocampista italiano ha visto su protagonismo mermado, perdiendo minutos y cada vez se hizo más constante su salida como cambio para darle ingreso al joven venezolano Yangel Herrera.

El venezolano convenció a Patrick Vieira y le arrebató la titularidad a Pirlo. En los últimos dos compromisos de NYCFC previos al del domingo, Pirlo vio los 90 minutos de las victorias sobre Columbus Crew y Atlanta United desde el banco de suplentes.



Se pensaba que con la partida de Herrera para unirse a la selección venezolana Sub-20 que esta por disputar el Mundial de la categoría, Pirlo volvería al once inicial – considerando que Yangel era su recambió natural.

Pero Pirlo no solo no ingresó entre los titulares en la visita ante el poderoso Dallas, sino que ni siquiera fue convocado para el encuentro y no realizo el viaje a Texas. Pirlo se quedó en Nueva York y viajaría directamente a Utah para el encuentro de media semana en el que los Citizens enfrentaran al Real Salt Lake.

Cabe señalar, que ante todo, no parece haber ningún tipo de conflicto entre el técnico francés de los neoyorquinos y la leyenda italiana. El respeto entre los dos campeones del mundo prevalece.



publicidad