Alejandro Bedoya confía en el "trabajo duro" para revertir la crisis de Philadelphia Union

En seis partidos disputados en la MLS 2017 el equipo de Jim Curtin todavía no conoce la victoria y ocupa la última plaza de la clasificación general.

Las cosas no están funcionando bien para Philadelphia Union. El equipo de la Conferencia Este no ha podido cosechar ninguna victoria en sus seis primeros encuentros de la temporada 2017. Y cuando algo como eso ocurre las principales figuras del plantel están obligados a dar la cara para intentar dar alguna explicación.

Alejandro Bedoya lo sabe. El volante estadounidense, de origen colombiano, es la contratación más cara en la historia del club. Tras varios años de experiencia en Europa el centrocampista del Team USA fue contratado para intentar cambiar la suerte del Union. Bedoya sabe que la gente cifra muchas esperanzas en lo que pueda producir para el club y -al mismo tiempo- busca respuestas para las malas actuaciones de este año.



publicidad

“Se espera de mí que yo sea un líder”, explicó tras el entrenamiento del jueves. “Me van a responsabilizar por no ser capaz de liderar al equipo en la dirección correcta”, manifestó en referencia a la presión que la afición pone en este momento sobre el plantel. “Pero una vez que obtengamos la primera victoria creo que nos vamos a quitar todos un gran peso de encima”.



Teniendo en cuenta lo ocurrido en la última parte de 2016 Philadelphia Union arrastra una racha de 14 partidos sin conocer la victoria, una seguidilla de malos resultados que dio comienzo un mes después del arribo de Bedoya al club. La franquicia de ‘Philly’ tendrá la oportunidad de quedarse de una vez con los tres puntos cuando el sábado (1 pm ET, MLS Live) reciba a Montréal Impact en el Talen Energy Stadium.

Preocupado por la situación del equipo, Bedoya reconoce que el conjunto requiere de mayor precisión a la hora de definir en el último tercio de la cancha. Además, el jugador franquicia sabe que tiene que asumir un mayor protagonismo en los partidos.

“Quiero tener más contacto con la pelota”, expresó. Luego de que Alejandro Bedoya jugara los cinco primeros choques de la MLS como ‘enganche’ el entrenador Jim Curtin decidió retrasar la posición del volante unos metros, donde el jugador se siente más cómodo. “Jugar detrás del delantero centro es difícil. Pero como volante siempre he sido el tipo de futbolista que no teme tomar la pelota, buscar el pase, y siempre estar en los lugares adecuados”.



Pese a que ha tenido participación en un par de jugadas que culminaron en gol para Philadelphia, Bedoya todavía no ha conseguido registrar de manera oficial una asistencia en la liga. A eso se suma el hecho de que apenas marcó un gol desde su llegada a la MLS. Definitivamente, no se trata del tipo de estadísticas que un jugador franquicia está orgulloso de mostrar a sus aficionados.

Pese a todo el exintegrante del plantel del Nantes de Francia no quiere ser comparado con ninguna otra figura del panorama actual de la liga. Bedoya confía en que las buenas noticias llegarán pronto, y se entusiasma con la nueva sociedad futbolística que está formando con otros volantes del Union, como el bosnio Haris Medunjanin o el holandés Roland Alberg.



publicidad

“En este equipo hay gran talento”, asegura Bedoya. “He visto en el entrenamiento el tipo de jugadas que somos capaces de producir. E incluso en los partidos, tenemos buenas secuencias y buenas jugadas de ataque”, remarcó. “No hay dudas de que tenemos un buen equipo, un equipo sólido. Solamente se trata de comenzar a obtener buenos resultados. Cuando eso no ocurre pareciera que el mundo se te cae encima”.



El capitán también expresa su fidelidad al coach Curtin, cuestionado desde distintos sectores. “Me siento mal por él. Está bajo mucha presión”, dijo Bedoya. “Él diseña un plan de juego adecuado para cada partido”, agregó. “La semana pasada, contra New York City FC, los superamos no se cuántas veces pero no fuimos capaces de resolverlo con nuestro ataque”.

“Tenemos que seguir trabajando duro y estoy seguro que podremos dar la vuelta a esta situación”, concluyó el 11 de Philadelphia Union.