Alegría y susto en Chicago Fire, un 'Cubo' dispuesto, y goles con dedicatoria en Dallas

Goles con dedicatorias sentidas, un artillero dispuesto a romper todos los antecedentes de la MLS y rachas que se consolidan en la liga. El saldo de la Semana 18 en la MLS.

Chicago Fire, líder de la mano de un 'todopoderoso' Nemanja Nikolic

El equipo de Veljko Paunovic goleó en casa a Vancouver Whitecaps y se apoderó de la primera posición de la Conferencia Este y de la clasificación general. El delantero Nemanja Nikolic marcó dos goles frente al club canadiense.





El artillero europeo está bien posicionado para finalizar la temporada regular de 2017 como máximo goleador del año y -quizás-romper todos los récords existentes en la MLS sobre esa materia.



El atacante de la selección de Hungría calificó al triunfo frente al rival canadiense como 'memorable'.



Another fantastic #cf97 victory and a memorable evening for me! @ChicagoFire 1️⃣st place at the moment, and I have 1️⃣6️⃣⚽️ in the bag 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/k7SUIFMSub

'Basti' hizo sonar todas las alarmas

Bastian Schweinsteiger no completó el partido de la goleada de Chicago Fire frente a Vancouver Whitecaps. El alemán tuvo que ser reemplazado antes de la finalización del primer tiempo por presentar una lesión en su cadera.

A través de su cuenta en Twitter el volante informó que su lesión "no debería ser algo demasiado malo", y que espera con ansiedad los próximos compromisos de su equipo.



Another great performance by our team. Fortunately my injury shouldn't be too bad and I am looking forward to our next matches. @ChicagoFire

— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) July 2, 2017